Обвинили в экстремизме задержанных в Египте россиян

Российским гражданам, задержанным в августе 2018 года в Египте, предъявлены обвинения в экстремизме. Об этом ТАСС в среду сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

— 9 апреля состоялось первое заседание суда по делу группы задержанных, в числе которых пятеро россиян, им выдвинули официальные обвинения в экстремистской деятельности, — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что «дипломатов и приехавшего из Ингушетии отца одного из граждан РФ не пустили в зал заседания под предлогом закрытых слушаний». Между тем, по его словам, к ребятам, наконец, впервые был допущен адвокат, который присутствовал на заседании и по его окончании проинформировал дипломатов о ситуации в суде. Следующие слушания запланированы на май.

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые приехали в Египет учиться. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии долгое время оставалась неизвестной. Удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных были переведены в тюрьму Каира, но никаких обвинений им не выдвигали.

-О пятом жителе Ингушетии Хезире Дугиеве, который также, предположительно, был задержан властями, вообще ничего неизвестно, — сообщил консул. — Силовые структуры Египта не подтверждают факт нахождения его под арестом. И мы не знаем, где он.

Шестым фигурантом дела об экстремизме, которому также выдвинуты обвинения, является женщина — гражданка России, киргизка по происхождению, мать пятерых детей, добавил дипломат.

-Она находится в плохом физическом состоянии, и ей на заседании суда пришлось вызывать скорую помощь, — отметил Абакаров.

Источник: ТАСС