Вместо Штельмаха ГИБДД Новосибирска возглавил полковник из Красноярска

Андрей Маерчук с апреля 2012 года заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
Приказом министра МВД РФ начальником ГИБДД по Новосибирской области вместо Сергея Штельмаха назначен полковник полиции из Красноярска Андрей Маерчук. Об этом 10 апреля «Континенту Сибирь» сообщили в МВД по Новосибирской области.
-Андрей Маерчук назначен на должность начальника ГИБДД по Новосибирской области приказом министра МВД РФ Владимира Колокольцева от 9 апреля 2019 года приказом №333л/с, — сообщили в МВД.
Напомним, что предыдущий начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах 26 октября 2018 года был уволен с поста начальника управления ГИБДД по Новосибирской области (ровно через 2 недели после появления информации о том, что он написал рапорт об увольнении). Как сообщается в приказе об увольнении, попавшем в распоряжение «Континента Сибирь», чиновник был уволен «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
30 октября стало известно, что сотрудники следственного комитета РФ начали проводить внутреннюю проверку в отношении экс-главы новосибирского управления ГИБДД.
В тот же день в открытых источниках был опубликован скан постановления, согласно которому Сергею Штельмаху инкриминировалось превышение должностных полномочий, связанное с предоставлением новосибирским ГИБДД удостоверения советника главного государственного инспектора БДД депутату Законодательного собрания Новосибирской области Николаю Мочалину, подписанное Сергеем Штельмахом. Следственный комитет отказался прокомментировать данную информацию.
2 ноября Сергей Штельмах подал исковое заявление к МВД России, которое поступило в Центральный районный суд Новосибирска. Бывший начальник ГИБДД хотел добиться через суд восстановления на службе, а также взыскать денежное довольствие и компенсацию морального вреда.
16 ноября в день судебного заседания Сергей Штельмах предоставил суду уточненное исковое заявление, в котором попросил изменить формулировку приказа об увольнении — заменить слова «о порочащем честь поступке» на «увольнение в связи с выслугой лет». Кроме того, экс-руководитель походатайствовал, чтобы материалы внутренней проверки были отменены. В связи с принятием к судопроизводству уточненного искового заявления и не предоставлением МВД материалов служебной проверки, суд принял решение перенести заседание на 22 ноября.
19 декабря управление следственного комитета России по Новосибирской области отказало в возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Штельмаха.
28 января 2019 года исковые требования Сергея Штельмаха к МВД России о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки и изменении формулировки увольнения Центральный суд Новосибирска оставил без удовлетворения.
Полковник полиции Андрей Маерчук родился в Красноярске в 1971 году. В 1994 году службу в Органах внутренних дел начал в ГАИ Свердловского района в должности госавтоинспектора дорожного надзора. В 2001 году назначен командиром взвода ДПС отделения ГИБДД УВД Свердловского района. В 2002 — назначен начальником ГИБДД УВД Свердловского района. С 2005 года занимает руководящие должности в отделе ГИБДД города. В 2008 году назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску. С апреля 2012 года заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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