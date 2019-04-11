Зверски избивают сверстников и снимают неравный бой на видео подростки в Барабинске

В кадре — весна, частный сектор и компания подростков. На них — красные кепки, такого же цвета кроссовки и синие спортивные костюмы. Парни окружили сверстника, который говорит:

— Успокойся.

За кадром слышатся голоса: «Давай ему, давай ему в раз!» «Че пацаны, одним махом?». Камера мобильника показывает «каратиста», который замер в стойке перед нанесением удара. Секунда, и он одним движением нокаутирует жертву, того самого, кто призывал к спокойствию. Подросток падает без сознания на землю.

— Ловите, — слышится ржач на фоне.

Затем оператор показывает лицо пострадавшего: оно все в крови, а глаза безжизненно открыты. Жив ли подросток?

Зрителю непонятно. Обидчикам тоже. Они его хлопают по щекам.

— Сильнее бей его, — на этих словах запись обрывается.

-Мой мальчик попал в кадр, но он не участвовал, — депутат Константин Терещенко рассказывает об обстановке в Барабинске в связи с жестокими роликами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

Есть и другое видео с прежними «героями» в красных кедах, но там обходится без крови. Эти кадры сейчас гуляют по мессенджерам среди жителей новосибирского городка Барабинска. Попали они и в мобильник местного депутата — Константина Терещенко.

— Мне прислали также на телефон. Внимательно посмотрел, узнал места, это точно Барабинск, — рассказал «КП»-Новосибирск» Константин Терещенко. — Там, где пинают парня по голове, это перекресток улиц Партизанской и Ленина, рядом с магазином. А второй ролик снят возле вокзала, за супермаркетом. Судя по кадрам, это сегодняшняя погода, свежая съемка… Сейчас пытаемся найти и «героев», и пострадавших…

Депутат выложил видео в том числе в свои соцсети. Подписчики — в шоке от жестокости.

— Надеюсь, первый парень жив, — многих волнует — пришел ли в себя подросток, которого нокаутировал отморозок-«каратист».

— Перелом челюсти однозначно… Шейный отдел и головной мозг тоже пострадал. Надеюсь, злодеев накажут по всей строгости. Жуткие кадры, — признаются комментаторы.

— Боже, спаси сохрани парня. Как же это родителям… Как же так… Он жив? — спрашивают депутата подписчики.

— Выяснил, что молодой человек в больнице, пришел в себя. Нападавшие установлены, их родители уже пытаются решить вопрос деньгами. Скорее всего, все действующие лица — учащиеся местных техникумов, — говорит Константин. — Прямо сейчас пишу заявление в полицию и в Следственный комитет.

«Здесь нельзя все сваливать на правоохранителей» — ЧП в Барабинске прокомментировал Сергей Семенов, заместитель председателя общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

Буквально год назад в Барабинске уже погремел громкий «подростковый» скандал. Тогда студент местного колледжа пришел на учебу с оружием. В испуге часть подростков стала прыгать из окон второго этажа. Двое переломали ноги. А стрелок выбежал обратно в коридор и покончил с собой. Тогда много говорилось о воспитании и даже наказании педагогов, которые проглядели проблемного парня. В этот раз снова не обойдется без разборок и полицейских.

Общественники просят подключиться детского омбудсмена

Общественный совет при министерстве образования Новосибирской области просит Надежду Болтенко обратить внимание на ситуацию с подростковой жестокостью в Барабинске.

— Прошу рассмотреть представленные на видео факты, дать правовую и психолого-педагогическую оценку, принять меры по выяснению обстоятельств и недопущению в дальнейшем подобных эксцессов, — заявил заместитель председателя Совета Сергей Семенов. — Также предлагаю членам Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области заслушать представителей областного Минобра и Департамента образования мэрии Новосибирска о мерах, принятых после трагических событий в городе Барабинске 10 мая прошлого года.

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Источник: nsk.kp.ru