Убила сына ударом ножа в шею пьяная мать в Новосибирске

На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, делал ей замечания. Очередной конфликт стал последним.
Мужчина скончался на месте происшествия
Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по факту убийства 30-летнего мужчины в своем доме.
По данным следствия, 25 ноября 2018 в вечернее время, в доме, расположенном в переулке Порт-Артурский Ленинского района города Новосибирска находился 30-летний мужчина и его 53-летняя мать. На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, в связи с этим делал ей замечания.
В очередной раз между матерью и сыном произошел конфликт, она взяла нож и когда ее сын отвернулся, нанесла удар в область шеи.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Приговором Ленинского районного суда женщина приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Источник: Следком
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