Убила сына ударом ножа в шею пьяная мать в Новосибирске

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по факту убийства 30-летнего мужчины в своем доме.

По данным следствия, 25 ноября 2018 в вечернее время, в доме, расположенном в переулке Порт-Артурский Ленинского района города Новосибирска находился 30-летний мужчина и его 53-летняя мать. На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, в связи с этим делал ей замечания.

В очередной раз между матерью и сыном произошел конфликт, она взяла нож и когда ее сын отвернулся, нанесла удар в область шеи.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором Ленинского районного суда женщина приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Следком