КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Трещит по швам жилой дом в центре Новосибирска

Дачникам не запретили выращивать овощи и фрукты

Полиция Британии арестовала Джулиана Ассанжа

За 1 млн рублей добавят музыки «Бессмертному полку» в Бердске

Черную дыру впервые опубликовали на фото

Военные свергли президента Судана

СК: Убили мужчину и изнасиловали его подругу подростки в Туве

Открыть коррекционную школу для особенных детей просит жительница Бердска

«Гнобят» семью из-за ВИЧ-диагноза приемного сына в Искитиме

В расизме из-за «гадких» шоколадных уток обвинили супермаркет

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Убила сына ударом ножа в шею пьяная мать в Новосибирске

На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, делал ей замечания. Очередной конфликт стал последним.

11.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Убила сына ударом ножа в шею пьяная мать в Новосибирске

Мужчина скончался на месте происшествия

Следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по факту убийства 30-летнего мужчины в своем доме.

По данным следствия, 25 ноября 2018 в вечернее время, в доме, расположенном в переулке Порт-Артурский Ленинского района города Новосибирска находился 30-летний мужчина и его 53-летняя мать. На протяжении длительного времени 53-летняя женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, в связи с этим делал ей замечания.

В очередной раз между матерью и сыном произошел конфликт, она взяла нож и когда ее сын отвернулся, нанесла удар в область шеи.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором Ленинского районного суда женщина приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Следком


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
41 бердский курсант примет участие в Параде Победы в Новосибирске «Шустрики» стали лучшими шахматистами-дошкольниками в Бердске Госдума одобрила: Суверенный интернет все ближе и ближе

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика