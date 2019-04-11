КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

400 тыс. рублей потратили Кокорин и Мамаев в кафе и стриптиз-клубе в ночь драки

Фронтовичка плачет: 96-летней Марии Левиной не дают жилье по программе Путина в Бердске

СК: Убили мужчину и изнасиловали его подругу подростки в Туве

Устойчивую связь с всемирной сетью Рунетат обеспечит новый закон в России

Прокуратура: Незаконно проверяет бизнес мэрия Бердска

Вместо Штельмаха ГИБДД Новосибирска возглавил полковник из Красноярска

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Бандитом назвал переводчика Путин на переговорах с премьером Швеции

Победу из Крыма привезли юные футболисты Бердска

Жизнь 11-летней цирковой гимнастки с отеком мозга спасли врачи Новосибирска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Жизнь 11-летней цирковой гимнастки с отеком мозга спасли врачи Новосибирска

Все началось с высокой температуры. Затем — искусственная вентиляция легких. Отказало сердце. В мире описано всего 170 таких случаев отека мозга — синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии.

11.04.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Жизнь 11 летней цирковой гимнастки с отеком мозга спасли врачи Новосибирска

Трюки без страховки на большой высоте — увлечение девочки

Чудо, которое произошло вопреки всему. Жизнь 11-летней жительницы Новосибирска почти два месяца висела на волоске. Вирус, кома. На фоне осложнений нашли еще одно. В мире описано всего 170 таких случаев отека мозга. Сегодня девочка побывала на приеме у врачей клиники Мешалкина. Но вместо консультаций — слезы радости.

Отделение реанимации. 11-летняя пациентка Мария пришла к врачам, которые спасли её жизнь.

Девочка увлекается цирковой гимнасткой. Трюки — на большой высоте.

Мария Найдина, жительница Новосибирска: «Уверена в каждом своем движении. Репетировала всё. Но, все равно, есть риск, что где-то сорвешься».

— А страховки нет?

— На них нет страховки.

Сорвалась. Не на сцене. В жизни. Мама рассказывает: все началось с высокой температуры. Затем — искусственная вентиляция легких. Отказало сердце.

Елена, мама Марии Найдиной: «На сегодняшний момент не выявлен вирус, который это спровоцировал. В конце октября заболела ангиной».

Марию начали лечить в городской больнице. 31 декабря коллеги вызвали главу отделения реанимации клиники им. Мешалкина Олега Струнина на консилиум. Вернулся с ребенком. На фоне прочего нашли осложнение. В мире описано всего 170 таких случаев отека мозга. Синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии.

Олег Струнин, руководитель службы анестезиологии и реаниматологии НМИЦ имени Мешалкина: «И в этот момент единственным способом было сохранить ей жизнь — подключить к аппарату искусственного кровообращения. Технически это было возможно сделать здесь, в клинике Мешалкина».

Новый Год Мария провела в коме. Рядом с ней — команда анестезиологов, кардиологов, неврологов, медсестер. Самое страшное — позади.

Теперь все мысли у девочки об одном — скорее выйти на сцену.

А Новый Год у Марии, все-таки, был — с Дедом Морозом и подарками. 14 марта, когда врачи отпустили домой. В этот день, как по заказу, пошел снег.

Источник: nsktv.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пульс XXI века 400 тыс. рублей потратили Кокорин и Мамаев в кафе и стриптиз-клубе в ночь драки Фронтовичка плачет: 96-летней Марии Левиной не дают жилье по программе Путина в Бердске

(1) Комментарий

  1. Я

    Настоящее новогоднее чудо. Здоровья тебе, девуля! А врачам огромное спасибище такое чудо сотворили.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика