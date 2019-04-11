Жизнь 11-летней цирковой гимнастки с отеком мозга спасли врачи Новосибирска

Трюки без страховки на большой высоте — увлечение девочки
Чудо, которое произошло вопреки всему. Жизнь 11-летней жительницы Новосибирска почти два месяца висела на волоске. Вирус, кома. На фоне осложнений нашли еще одно. В мире описано всего 170 таких случаев отека мозга. Сегодня девочка побывала на приеме у врачей клиники Мешалкина. Но вместо консультаций — слезы радости.
Отделение реанимации. 11-летняя пациентка Мария пришла к врачам, которые спасли её жизнь.
Девочка увлекается цирковой гимнасткой. Трюки — на большой высоте.
Мария Найдина, жительница Новосибирска: «Уверена в каждом своем движении. Репетировала всё. Но, все равно, есть риск, что где-то сорвешься».
— А страховки нет?
— На них нет страховки.
Сорвалась. Не на сцене. В жизни. Мама рассказывает: все началось с высокой температуры. Затем — искусственная вентиляция легких. Отказало сердце.
Елена, мама Марии Найдиной: «На сегодняшний момент не выявлен вирус, который это спровоцировал. В конце октября заболела ангиной».
Марию начали лечить в городской больнице. 31 декабря коллеги вызвали главу отделения реанимации клиники им. Мешалкина Олега Струнина на консилиум. Вернулся с ребенком. На фоне прочего нашли осложнение. В мире описано всего 170 таких случаев отека мозга. Синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии.
Олег Струнин, руководитель службы анестезиологии и реаниматологии НМИЦ имени Мешалкина: «И в этот момент единственным способом было сохранить ей жизнь — подключить к аппарату искусственного кровообращения. Технически это было возможно сделать здесь, в клинике Мешалкина».
Новый Год Мария провела в коме. Рядом с ней — команда анестезиологов, кардиологов, неврологов, медсестер. Самое страшное — позади.
Теперь все мысли у девочки об одном — скорее выйти на сцену.
А Новый Год у Марии, все-таки, был — с Дедом Морозом и подарками. 14 марта, когда врачи отпустили домой. В этот день, как по заказу, пошел снег.
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Настоящее новогоднее чудо. Здоровья тебе, девуля! А врачам огромное спасибище такое чудо сотворили.
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