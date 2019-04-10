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Размер достойной зарплаты назвали россияне

По мнению опрошенных, достаточно высокие суммы могут приблизить к качественной и комфортной жизни.

10.04.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Размер достойной зарплаты назвали россияне

Самые скромные запросы у жителей Читы — 50 тысяч рублей

В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысячи. Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ (имеется в распоряжении «Российской газеты).

Людям задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

Как пояснил «РГ» проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске.

Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Уде — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.

В то же время 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19 процентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48 процентов утверждают, что никогда его не достигнут.

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.

Понятно, что для того, чтобы стать обладателям всех этих или большинства благ, нужны деньги. Если зарплата минимальная, то в кафе лишний раз не пойдешь и абонемент в фитнес не купишь.

Поэтому россияне и называют достаточно высокие суммы, которые, по их мнению, приближают их к качественной и комфортной жизни.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Зарплата должна быть такая, на которую можно зажить, прожить, одолжить и отложить. А не выжить.

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  2. Аноним

    Даже запросы и то — на уровне Нигерии :-D

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