Кокорин и Мамаев: Допрос свидетелей по делу о драках в центре Москвы перенесли

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.

— Слушания продолжатся 10 апреля, — огласила судья Елена Абрамова.

Ранее прокурор огласила обвинительное заключение, после чего футболисты заявили, что частично признают свою вину и не признают обвинение в хулиганстве и предварительном сговоре.

Также были допрошены три свидетеля — Карен Григорян, Екатерина Бобкова и Игорь Краснов.

Свидетель Краснов был посетителем кафе «Кофемания» и в суде рассказал, что стал свидетелем ситуации с чиновником Минпромторга Денисом Паком. По его словам, между молодыми людьми действительно произошел конфликт, и они разговаривали на повышенных тонах, после чего Александр Кокорин ударил мужчину стулом. Свидетель утверждает, что после инцидента стороны примерились.

— Старший Кокорин и господин Пак примирились. Это было на моих глазах. Стороны сказали, что претензий друг к другу нет. Возможно, Пак пошел на это, чтобы избежать дальнейших проблем или они действительно примирились, — заявил Краснов в суде.

Источник: ТАСС