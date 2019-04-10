Ищем многодетных мамочек!

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Дорогие бердчанки, редакция «Курьер. Среда. Бердск» ищет героинь для проекта «Один день из жизни многодетной мамы». У вас 5, 6. а может и 8 любимых малышей? При этом хотите рассказать о себе, своей жизни и о том, как решились на создание большой семьи, тогда мы ждем ваших писем и звонков. Напишите нам на электронный адрес bkurer@mail.ru или позвоните по телефону 3-00-10.