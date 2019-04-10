Фотомарафон «Мой брат! Моя сестра!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Сегодня, 10 апреля, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон «Мой брат! Моя сестра!» посвященный Дню братьев и сестер, пока еще нового, но замечательного праздника семейных и родственных уз.

Вы можете купить газету с проектом в специализированных киосках и торговой сети «Продсиб».

Газета станет прекрасным подарком вашим любимым родным.

«Мой брат! Моя сестра!» — в нашей группе в соцсети ВКонтакте.