Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 10 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №13/2019.

В номере вы прочтете:

1. Жестоко избила прохожего группа подростков у городской мэрии.

2. Для участия в акции «Тотальный диктант» осталось 79 мест.

3. Провалился под землю Бердск из-за грунтовых вод.

4. Обрушился асфальт на главной улице.

5. Сгнили 65 метров коллектора на Ушакова.

6. Сэнсэи Сумо

7. Чем кормят детей в школьных столовых: чипсами, кашей или кислыми котлетами?

8. Топором по птичьим гнездам

9. Фотомарафон: Мой брат, моя сестра

10. Победители: политрук Дмитрий Артемьев вел за собой бойцов в бой.

11. Дарья Казпнцева: Учебники уступят место планшетам.

12. Сексработницы: Тест на ВИЧ с доставкой в притон.

13. А не «взять» ли лизуна?

14. Победители: Немцы объявили награду за голову дерзкого летчика.

15. Нужно увеличить «детские» и добавить «лошдиных сил».

На обложке — Дачные автобусы: расписание 2019 года

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