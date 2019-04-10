По 400 тыс. рублей заплатят пострадавшим в «Зимней вишне»

Медведев распорядился выделить МЧС РФ 3,2 млн рублей на социальную поддержку пострадавших
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выплатить единовременное пособие гражданам, получившим тяжкий вред здоровью в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовой информации, пособие составит 400 тысяч рублей на человека. Глава правительства поручил коллегии администрации Кемеровской области предоставить в МЧС списки людей, получивших тяжкий вред здоровью.
Кроме того, Медведев распорядился выделить МЧС РФ 3,2 млн рублей на социальную поддержку пострадавших при пожаре.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Как сообщалось, возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в пожаре. В гражданских исках уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, арестовано имущество обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей.
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