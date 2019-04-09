Парковкой и голубями на площади ДК «Родина» возмущены жители Бердска

Александр Топильцев, живущий в Микрорайоне Бердска, возмущен парковой перед ДК «Родина». Он считает, что место для автомобилей занимает пространство у гулящих возле Дворца культуры людей.

— Единственное место на 60 тыс. бердчан заняли машины. Они заезжают, разворачиваются, их пропускать приходится. А вечером на мотоциклах круги гоняют. Власть говорила: давайте предложения. Вот я и предлагаю, отдать площадь пред «Родиной» пешеходам. А то таблички повесили, что за проезд на самокатах штраф 1000 рублей. Разве это дел? — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Афанасьевич.

Он возмущен тем, что ради площади, которую закатали в асфальт, вырубили много деревьев, потратили миллионы на благоустройство, людям негде гулять в Микрорайоне.

А сегодня, 9 апреля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что из площади перед «Родиной» устроили базар. Торговка яблоками расположилась у тротуара с ведрами. Но простояла она пару часов. Директор Дворца Людмила Чуркина потребовала освободить территорию. Она выступает категорически против несанкционированной торговли, одобряя идею организовать постоянно действующие ярмарки в удобных для бердчан и приспособленных местах.

— Здесь не разрешается торговать. Есть закон. Город решает вопрос об организации продуктовых ярмарок. Планируют открыть в Микрорайоне недалеко от магазина «Вымпел». На прошлой неделе приходил мужчина, просил разрешить торговать яблоками. Я не разрешила, — констатировала директор ДК.

Парковка — по проекту

По словам Людмилы Ивановны, любое учреждение, предполагающее посещение людей, имеет свою парковку:

— У нас по проекту была запланирована парковка. Мы специально разделили территорию: отдельно для гуляющих пешком, с колясками, отдельно для ребятишек с великами и на роликах. Предусмотрены заезд и выезд

Стоянку автобусов, ждущих рабочих по утрам на площади возле «Родины» Людмила Чуркина пресекла давно. Она предвидит, что дачники тоже захотят сделать здесь остановку, когда начнут ходить дачные автобусы. Но руководитель Дворца категорически против: есть специально оборудованные остановки общественного транспорта.

Гуляющие во вторник возле «Родины» заявили, что им вполне хватает места и выступили в поддержку парковки.

— А куда машины-то ставить, когда на мероприятия приезжают? Да и служебный транспорт должен подъезжать. Когда праздники массовые на улице делают, автомобили вообще убирают. Фонтан включат, народу больше станет, но места всем хватит. Нам нравится, — в голос рассказали сидевшие на скамейке пенсионеры.

Если бы не соорудили парковку, пришлось бы бросать машины на дороге, полагает экспедитор, привезший бутилированную воду в «Родину»:

— Я подъезжаю в любом случае, потому что работаю. Да и другим тоже — привезли детей на занятия, машину поставили, пошли посмотрели репетицию. Пешеходная зона есть. Всем хватает места.

Дворник ДК «Родина» Сергей тоже не понимает, чем может не нравиться «дворцовая» парковка.

— Конечно, всем хватает места! Столько площади! Парковку сделали для того, чтобы машины не пересекались с людьми. Ограждение поставили для детей, которые катаются на самокатах и роликах. А тут народ идет на мероприятия и обратно. Представляете, такой поток народа — сотни человек. Ребятишки мельтешат. Могут сбить кого или сами покалечиться. А часть за поребриком — это не парковка, а пешеходная зона. Каждый день в «Родину» до 2 тыс. приходит. Поэтому и поставили знак о запрете проезда на самокатах, — высказался Сергей. Он показал, что с противоположного торца Дворца тоже есть отведенная площадки для катающихся на самокатах и велосипедах.

«Кормить голубей здесь!»

Греющиеся на весеннем солнце пенсионеры возмущены одним — гуляющие кормят голубей, несмотря на предупреждающие таблички.

— Мамочки маленьким детям суют в руки хлеб или семечки. Пытаюсь говорить, что это опасно для здоровья — не понимают. На таблички не реагируют. А там ближе к роще специальное место для кормежки голубей сооружают. Это сейчас мы сидеть на лавочке можем. А обычно все в какашках, — высказалась бердчанка.

Проблемой это называет и Людмила Чуркина — не могут приучить людей не кормить голубей на площади. «Родина» готовится к субботнику, в ходе которого вернут на место все таблички, в том числе и с предупреждением о запрете кормить голубей.

— В рощице мы отвели специальное место, где кладем лист фанеры и ставим табличку «Кормить голубей здесь!». Но народ не понимает. Буханками хлеб размачивают. А от этого птицы гибнут. Да и заразу разносят. Проводим разъяснительную работу. Но такая ситуация, к сожалению, на всех площадях мира, — отмечает Людмила Ивановна.

Пока фонтан у «Родины» не открыт после зимовки. Но место перед ДК облюбовали бердчане разного возраста — детвора с родителями и бабушками, школьники, пенсионеры. Чисто и уютно. Мемориал Воинскому братству не только придает торжественности и святости «родинской» территории, но и является местом для прогулок как сквер.

Автор видео Анастасия Солодкова

