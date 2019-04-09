Подростки расстреляли Mitsubishi Lancer из пневматики на переезде в Бердске
Средь бела дня угнал ВАЗ у его владельца из гаража пьяный житель Бердска
Вдвое больше коррупционеров стало в ФСБ
Налог на весельные лодки пока не вводят для россиян
Парковкой и голубями на площади ДК «Родина» возмущены жители Бердска
В «Роскосмосе» и «Ростехе» украли 1,6 млрд рублей
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Украли — и украли. Всё равно никого не посадят. Значит надо налогов россиянам подкинуть. Для компенсации украденного.
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И на удивление россияне с этим согласятся, т.к. заветный рай им дороже.
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Ай ай наверное Медведев подаст в отставку
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Воруют безбожно потому, что толком не сажают! Ущерб от воровства не взыскивают в полном объёме! Всегда идут на уступки жуликам по всяким схемам снимая аресты на имущество и денежные средства! Так и будут воровать!
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