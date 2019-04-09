В «Роскосмосе» и «Ростехе» украли 1,6 млрд рублей

На подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, после прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Всего в прошлом году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них — МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе «Росатом» и «Уралвагонзавод».

Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

«Роскосмос» эту информацию комментировать отказался.

Документ о состоянии законности и правопорядка в 2018 году направлен в Совет Федерации.

Источник: РИА Новости