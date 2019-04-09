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В «Роскосмосе» и «Ростехе» украли 1,6 млрд рублей

Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка. После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. Деньги предназначались на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

9.04.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
В Роскосмосе и Ростехе украли 1,6 млрд рублей

«Роскосмос» эту информацию комментировать отказался

На подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похитили более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2018 году. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, после прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Всего в прошлом году генпрокуратура проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти (среди них — МЧС и Роспатент) и госкорпораций, в том числе «Росатом» и «Уралвагонзавод».

Сотрудники ведомства выявили факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.
«Роскосмос» эту информацию комментировать отказался.
Документ о состоянии законности и правопорядка в 2018 году направлен в Совет Федерации.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Украли — и украли. Всё равно никого не посадят. Значит надо налогов россиянам подкинуть. Для компенсации украденного.

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  2. Гость

    И на удивление россияне с этим согласятся, т.к. заветный рай им дороже. :-D

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  3. Новый мэр

    Ай ай наверное Медведев подаст в отставку :-D

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  4. Гость

    Воруют безбожно потому, что толком не сажают! Ущерб от воровства не взыскивают в полном объёме! Всегда идут на уступки жуликам по всяким схемам снимая аресты на имущество и денежные средства! Так и будут воровать!
    :( :( :(

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