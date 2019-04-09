Второй пожизненный срок грозит маньяку-МЧСнику из Екатеринбурга

В Екатеринбурге вновь судят маньяка-МЧСника, который уже получил пожизненный срок. На этот раз он предстал перед судом за новые эпизоды по статьям «покушение на изнасилование» и «изнасилование, сопряженное с угрозой убийством в отношении несовершеннолетней». С учетом приговора от 12 октября 2018 года, Гособвинение попросило для Алексея Фалькина пожизненного лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима, из них первых 7 лет – с отбытием в тюрьме.

По данным прокуратуры Свердловской области, 23 февраля 2006 года в парке «Победы» в период с 15:00 до 16:00 Фалькин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел ранее незнакомую ему несовершеннолетнюю девушку и решил ее изнасиловать. Он сбил жертву с ног, схватил ее за горло и пообещал убить, если она будет сопротивляться. Но девушка активно сопротивлялась, в этом ей помогала ее двоюродная сестра, поэтому довести задуманное до конца маньяку не удалось.

20 июня 2006 года в том же парке в период с 19:00 до 22:00 Фалькин снова будучи пьяным, увидел несовершеннолетних и девочку, которой еще не было 14 лет. Фалькин испугал более старших подростков и изнасиловал маленькую девочку.

29 августа 2012 года в парке «Победы» в период с 16:00 до 17:99 Фалькин, находясь в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал еще одну ранее незнакомую ему девушку.

Напомним, 12 октября 2018 года Свердловский областной суд вынес приговор Алексею Фалькину. Финальное заседание продлилось 15 минут. Преступнику назначено лишение свободы пожизненно в колонии особого режима. Кроме того, суд взыскал с Фалькина 329 820 рублей в доход государства. В пользу матери погибшей Ирины Вахрушевой с маньяка взыскано 2 млн рублей. Отец одной из потерпевших, находившийся в зале суда, после оглашения приговора сказал: «Лучше бы смертная казнь».

Маньяка-МЧСника удалось задержать после резонансного убийства 30-летней пышминки Ирины Вахрушевой. Как ранее сообщал JustMedia.ru, 15 апреля 2017 года девушка шла по улице, разговаривая по телефону, когда Фалькин напал на нее. Угрожая ножом, он затащил ее в безлюдный вход в подвал и изнасиловал. Когда у жертвы зазвонил телефон, маньяк вырвал его и начал разбивать, в это время девушка схватила бутылку и дважды ударила насильника. Рассвирепев, Фалькин нанес Вахрушевой 37 ударов ножом в грудь и живот, несколько ударов в голову, шею, руки и ноги. Тело он спрятал в багажнике своего Renault Logan, вывез в лес, вырезал ножом у жертвы половые органы, чтобы силовики не обнаружили на ней следы его спермы, а тело закопал.

Источник: justmedia.ru