Дома обманутых дольщиков могут достроить по нацпроекту

Ранее стало известно, что российские застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков с 1 июля.

Достройка проблемных объектов долевого строительства может стать одной из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

-Председатель правительства неоднократно говорил, что все нацпроекты — непростые, условия их выполнения могут меняться, и конечно, у нас могут появляться как новые инструменты, так и мероприятия для достижения национальных целей < …> За шесть лет практического воплощения в жизнь претерпят изменения и некоторые мероприятия нашего нацпроекта. Так, сейчас идет дискуссия о достройке проблемных домов, где есть обманутые дольщики. Вопрос об отдельной федеральной программе обсуждается в Госдуме, но эта работа может вестись и как отдельное мероприятие нацпроекта «Жилье и городская среда», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета 12 февраля поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет. В частности, президент отмечал необходимость внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие наделение регионов правом осуществлять завершение строительства долгостроев через создание специализированной некоммерческой организации. Кроме того, он поручил оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 года в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство жилья при этом предполагается вести за счет банковских кредитов. Изменение системы финансирования жилищного строительства входит в задачи национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: ТАСС