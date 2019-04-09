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Дома обманутых дольщиков могут достроить по нацпроекту

Достройка проблемных объектов долевого строительства может стать одной из задач национального проекта «Жилье и городская среда».

9.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дома обманутых дольщиков могут достроить по нацпроекту

Путин поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет

Ранее стало известно, что российские застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков с 1 июля.
Достройка проблемных объектов долевого строительства может стать одной из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

-Председатель правительства неоднократно говорил, что все нацпроекты — непростые, условия их выполнения могут меняться, и конечно, у нас могут появляться как новые инструменты, так и мероприятия для достижения национальных целей < …> За шесть лет практического воплощения в жизнь претерпят изменения и некоторые мероприятия нашего нацпроекта. Так, сейчас идет дискуссия о достройке проблемных домов, где есть обманутые дольщики. Вопрос об отдельной федеральной программе обсуждается в Госдуме, но эта работа может вестись и как отдельное мероприятие нацпроекта «Жилье и городская среда», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета 12 февраля поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет. В частности, президент отмечал необходимость внести в законодательство РФ изменения, предусматривающие наделение регионов правом осуществлять завершение строительства долгостроев через создание специализированной некоммерческой организации. Кроме того, он поручил оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 года в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство жилья при этом предполагается вести за счет банковских кредитов. Изменение системы финансирования жилищного строительства входит в задачи национального проекта «Жилье и городская среда».

Источник: ТАСС


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