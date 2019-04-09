КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1к в новом доме с ремонтом Ключевая 1750 тр
Продам 1-ю 89137170267 Ольга
продам
Продам 1-ю квартиру 1450т.р.
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

МультДень: Знаменитый мультипликатор Домашонкин выставится в музее Бердска

Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

За шашлыки на даче оштрафуют на 5 тыс. рублей

Выгребную яму в 2,5 метра за 2 часа полностью затопили грунтовые воды в Бердске

Перепутали запуск ракет NASA с атакой пришельцев жители Норвегии

Дома обманутых дольщиков могут достроить по нацпроекту

Регоператор вывезет мусор после субботника в частном секторе Бердска

Занятия йогой из-за угрозы гомосексуализма не отменят в тюрьмах России

Из-за надписи «навальный» на футболке не пустили болельщика на матч в Краснодаре

Экология и утилизация: Для автомобилистов придумали два новых налога

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Из-за надписи «навальный» на футболке не пустили болельщика на матч в Краснодаре

Сотрудники арены заявили, что это «политический вопрос», надпись носит «политически-экстремистский характер» и нежелательно, чтобы «Навальный» попал в объективы камер.

9.04.2019 Фото: YouTube 2 коммент.
 
Из за надписи навальный на футболке не пустили болельщика на матч в Краснодаре

Юношу попросили переодеться

В Краснодаре сотрудники спортивной арены «Баскет-Холл» вновь не пустили болельщика на матч баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» из-за того, что на его одежде была надпись «Навальный». Об этом сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

В первый раз подобный инцидент произошел 16 марта — в тот день команда «Локомотив-Кубань» играла с казанским клубом УНИКС в «Баскет-Холле». На матч со своими родителями пришел сторонник Навального Филипп. Однако сотрудники баскетбольного клуба и охранники не пустили их в VIP-сектор. Им не понравилась одежда юноши, а именно футболка с надписью «Навальный».

Сотрудники арены заявили, что это «политический вопрос», надпись носит «политически-экстремистский характер» и нежелательно, чтобы «Навальный» попал в объективы камер. Они согласились пропустить молодого человека лишь после того, как он переоделся в другую одежду.

7 апреля краснодарский штаб Навального опубликовал новый ролик, на котором школьника, одетого в плащ с фамилией оппозиционера на спине, опять не пускают на матч. Охранники сослались на требования администраций спортивной арены и баскетбольного клуба, заявив, что одежда школьника — «это средство агитации». В итоге юноша в этот раз не смог попасть на трибуны, несмотря на имевшийся у него билет. Он назвал происходящее цирком и абсурдом.

Сотрудники штаба Навального в Краснодаре считают, что такую позицию «Локомотив-Кубань» занял после недавно вышедшего расследования активистов о коррупции в баскетбольном клубе.

Источник: znak.com


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
МультДень: Знаменитый мультипликатор Домашонкин выставится в музее Бердска Сгорел пластиковый мусорный контейнер около пятиэтажки в Бердске Бетонная плита рухнула на ПАЗ в Новосибирске

(2) Комментариев

  1. Эрвин

    Это уже дискриминация по признакам. 282ук рф.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Уже настолько паникуют, что испугались надписи на футболке.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика