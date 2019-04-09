Из-за надписи «навальный» на футболке не пустили болельщика на матч в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники спортивной арены «Баскет-Холл» вновь не пустили болельщика на матч баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» из-за того, что на его одежде была надпись «Навальный». Об этом сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального.

В первый раз подобный инцидент произошел 16 марта — в тот день команда «Локомотив-Кубань» играла с казанским клубом УНИКС в «Баскет-Холле». На матч со своими родителями пришел сторонник Навального Филипп. Однако сотрудники баскетбольного клуба и охранники не пустили их в VIP-сектор. Им не понравилась одежда юноши, а именно футболка с надписью «Навальный».

Сотрудники арены заявили, что это «политический вопрос», надпись носит «политически-экстремистский характер» и нежелательно, чтобы «Навальный» попал в объективы камер. Они согласились пропустить молодого человека лишь после того, как он переоделся в другую одежду.

7 апреля краснодарский штаб Навального опубликовал новый ролик, на котором школьника, одетого в плащ с фамилией оппозиционера на спине, опять не пускают на матч. Охранники сослались на требования администраций спортивной арены и баскетбольного клуба, заявив, что одежда школьника — «это средство агитации». В итоге юноша в этот раз не смог попасть на трибуны, несмотря на имевшийся у него билет. Он назвал происходящее цирком и абсурдом.

Сотрудники штаба Навального в Краснодаре считают, что такую позицию «Локомотив-Кубань» занял после недавно вышедшего расследования активистов о коррупции в баскетбольном клубе.

Источник: znak.com