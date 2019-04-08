«Сирийский перелом»: Оружие террористов показали в Новосибирске

Более 31 тысячи человек ознакомились с выставкой военной техники и вооружения, изъятых у различных группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии, в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Мероприятие прошло на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный» 6 апреля.

Участниками акции в нашем регионе стали ветераны войны и военной службы, военнослужащие, представители органов власти и военно-патриотических организаций, волонтеры и др. Выступавший с приветственным словом заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов отметил, что акция демонстрирует способность Вооруженных Сил Российской Федерации успешно противостоять угрозе терроризма и экстремизма.

Воинский эшелон состоит из 20 вагонов, на платформах которого представлены образцы военной техники. Экспозиция включает свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов. Экскурсии провели российские военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

В одном из вагонов разместилась выставка работ военных художников и фотографов. В рамках акции также прошло выступление творческих музыкальных и вокально-инструментальных коллективов.

Источник: nso.ru