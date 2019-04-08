Горела трава за парком Победы на площади больше футбольного поля в Бердске

На пожары 12 раз выезжали на прошлой неделе огнеборцы Бердска. Два вызова оказались ложными, сообщил на совещании чиновников 8 апреля начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

В двух случаях пожарные выезжали на автоматическое срабатывания пожарной сигнализации — автономных извещателей: произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в общежитии политехникума, и у бабушки в квартире на плите подгорела еда.

Автор видео Галина Панчева



В семи случаях пожарные подразделения выезжали на загорания мусора и травы. Самыми крупными явились возгорания в районе Парке Победы на площади 10 000 кв. метров и 1000 кв. метров 7 и 3 апреля соответственно. Два возгорания зарегистрированы в районе кирпичного завода на площади 400 и 500 кв. метров.

Два пожара произошло в жилом секторе. Рядом с домом по ул. Микрорайон, 41, огнем поврежден контейнер для твердых бытовых отходов. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем. Скорее всего, кто-то забросил в открытый контейнер непотушенный окурок, предположил Степоненков. В СНТ «Кедр» 7 апреля огнем повреждена баня на площади 72 кв. метра.

Начала гореть трава, что представляет опасность для населения Бердска, отметил вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— На прошлой неделе у нас собиралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Были приняты соответствующие решение. Первое, у нас начинают работать группы профилактики. В составе — сотрудники администрации, отдела внутренних дел и отдела надзорной деятельности. Их задача — выезжать в различные уголки города и в садовые общества и проводить профилактическую работу. При необходимости на месте будут составлять протоколы по правонарушениям. Хотелось бы предупредить руководителей дачных обществ и жителей частного сектора: ни в коем случае нельзя жечь сухостой ни в огороде, ни на прилегающей к нему территории. Второе, решением КЧС было сформулировано задание двум учреждениям Бердска. Управлению природными ресурсами отработать по обратному палу на тех территориях, которые будут согласованы с пожарными. Это наиболее эффективное средство по предотвращению пожаров территорий, где есть сухостой. Второе поручение по решению комиссии — УЖКХ. Произвести опашку территорий вокруг города, которые также будут согласованы с пожарными, — рассказал Владимир Захаров.