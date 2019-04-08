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Более 130 кг кокаина выбросило на морское побережье Румынии

В операции по сбору и поиску пакетов принимали участие более 300 полицейских, 60 спецавтомобилей лодки и два вертолета.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Более 130 кг кокаина выбросило на морское побережье Румынии

Власти страны призывают жителей не вскрывать пакеты, которые они могут найти на пляже

В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».

В операции по сбору и поиску пакетов принимали участие более 300 полицейских, 60 спецавтомобилей лодки и два вертолета. По предварительным данным, наркотики попали в воду из перевернувшейся моторной лодки 22 марта.

Правоохранители призвали жителей ближайшего города не вскрывать находки и звонить в полицию.

Пакеты с наркотиками были привязаны к спасательным жилетам. В правоохранительных органах полагают, что обнаруженные в течение последних нескольких дней 130 кг запрещенных веществ являются частью более крупной партии.

В связи с этим власти страны призывают жителей не вскрывать пакеты, которые они могут найти на пляже, а сразу же вызывать полицию. Ранее румынские правоохранительные органы обнаружили в море брошенную лодку с 800 кг кокаина на борту. Предполагается, что выброшенные на пляжи пакеты с наркотиками перевозились именно на ней, сообщает RG. RU.

Источник: iz.ru


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