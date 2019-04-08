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Пенсию в 150 тыс. рублей в месяц получал два года отец экс-начальницы ПФР в Воронежской области

Экс-сотрудница признала свою вину и даже вернула все деньги, однако суда ей всё же не избежать — 55-летняя Елена Романова похитила из бюджета более 3,5 млн рублей.

8.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Пенсию в 150 тыс. рублей в месяц получал два года отец экс начальницы ПФР в Воронежской области

Женщину обвиняют в крупном мошенничестве 

Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления Пенсионного фонда России по Воробьевскому району 55-летней Елены Романовой. Её обвиняют в крупном мошенничестве . Об этом рассказали в надзорном ведомстве 5 апреля. По версии следствия, в течение двух лет Романова вносила в программы недостоверные сведения о начислении неположенной пенсии на лицевой счет своего отца. Так ей удалось похитить из бюджета более 3,5 млн рублей. Известно, Романова признала свою вину и даже вернула все деньги, однако суда ей всё же не избежать.

Источник: tv-gubernia.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    сколько таких в пф по городам а людям по ушам ездят- денег нет но вы держитесь!!

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