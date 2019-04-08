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Нефтяники заморозили цены на топливо до июля 2019 года

Все нефтяные компании поставили свои подписи под этим документом. В нем фиксируется, что нефтяники обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.

8.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Нефтяники заморозили цены на топливо до июля 2019 года

Таким образом, были продлены договоренности, заключенные в ноябре 2018 года.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что правительство и нефтяные компании подписали соглашение по стабилизации ситуации на топливном рынке.

В марте правительство договорилось с нефтяниками о продлении договоренностей, заключенных в ноябре 2018 года, до конца первого полугодия 2019 года.

-Соглашение подписано уже, все расписались, — сказал Козак.

Источник ТАСС в одной из нефтяных компаний сообщил, что речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении. Тем не менее все нефтяные компании поставили свои подписи под этим документом. В нем фиксируется, что компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.

Протокол также подразумевает, что объем поставок на внутренний рынок будет нефиксированным, но утверждать его будет специальная мониторинговая комиссия Минэнерго.

При этом вопрос о корректировке демпфирующего механизма остается открытым.

Официальный представитель Козака Илья Джус в свою очередь сказал ТАСС, что «все ВИНК [вертикально интегрированные нефтяные компании] письменно зафиксировали свои обязательства по сдерживанию цен на розничном рынке во втором квартале 2019 года».

Продление соглашения с нефтяными компаниями потребовалось для внедрения нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также корректировки демпфера.

Соглашение с нефтяниками

Правительство в ноябре 2018 года договорилось с нефтяниками о заморозке цен на топливо, после весеннего подорожания бензина и дизеля. Тогда компании обязались держать цены на НПЗ не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что при продлении соглашения на второй квартал этот норматив может быть снижен.

В 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой. Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса «Евро-5» приходится более 10% первичной переработки, то заводу компенсируют 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Источник: ТАСС

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