Презервативы и чистые инструменты сберегут наркоманов от ВИЧ в Новосибирской области

Новосибирская некоммерческая организация «Гуманитарный проект» внедряет в жизнь проект «Позитивные стратегии», направленный на профилактику ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения.

«Ключевые группы населения», по определению ВОЗ — это группы людей, которые подвергаются повышенному риску ВИЧ-инфицирования в силу особенностей своего поведения. К ключевым группам относятся мужчины, имеющие секс с мужчинами, люди, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в пенитенциарных и закрытых учреждениях, секс-работники и трансгендеры.

Одна из главных задач проекта «Позитивные стратегии» — интеграция услуг для ключевых групп в сервис государственных организаций и НКО. Потому что без работы с потребителями наркотиков и представителями других ключевых групп невозможно будет справиться с эпидемией ВИЧ в Новосибирской области, которая по итогам 2018 года находится в числе «лидеров» по заболеваемости среди регионов России и стабильно входит в первую десятку по пораженности. В антирейтинге регионов РФ по заболеваемости ВИЧ на 1 ноября 2018 года Новосибирская область находится на втором месте — 126, 4 вновь выявленных случая на 100 тыс. населения. Выше показатель, 166,9, в Кемеровской области.

По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, половой способ передачи ВИЧ в России становится доминирующим (53,5% среди всех россиян, у которых диагностировали ВИЧ в 2017 году). Но почти половина новых случаев ВИЧ, 43,6%, связаны с употреблении наркотиков. Потребители наркотиков — одна из ключевых групп населения, требующих особенных подходов к профилактике.

Сотрудник «Гуманитарного проекта» Дмитрий — ответственный за поездки в по реабилитационным центрам и работу с наркозависимыми.

— Я приезжаю, даю информацию, провожу тест (на ВИЧ, — прим. ред.), послетестовое консультирование. Моя помощь еще заключается и в том, если вдруг необходимо сопровождение. Я беру человека на сопровождение и везде помогаю. До Центра СПИД, — рассказал Дмитрий.

С руководством реабилитационных центров Дмитрий договаривается вывезти ВИЧ-инфицированного в СПИД-центр. Все проходит без очереди, о времени договариваются заранее. Если пациента нужно доставить на терапию, Дмитрий получает доверенность от руководства реабилитационного центра.

В СПИД-центре постоянно находятся сотрудники «Гуманитарного проекта». Именно к ним приходят пациенты, которых посылает Дмитрий. Сотрудник его сопровождает, предлагает консультации.

Дмитрий посещает и религиозные реабилитационные центры, и главное при работе в них, как уверяет сотрудник «Гуманитарного проекта», не идти вразрез с их программой.

Дмитрий пояснил, что весь диалог, который он выстраивает со своими ВИЧ-инфицированными подопечными, направлен на то, чтобы их поведение стало более безопасным, и использование презерватива перед каждым половым контактом это подразумевает. А также использование чистого инструмента, если вдруг они сорвутся.

Если вы столкнулись с проблемным употреблением наркотиков и опасаетесь ВИЧ-инфекции в связи с этим хотите сохранить здоровье, можете звонить на телефон профилактики ВИЧ для наркозависимых 8 (383) 310-0-228, вам помогут.