Снегоход с тремя пассажирами провалился под лед на Обском водохранилище

Причина происшествий одна – выезд на ненадежный весенний лед
Грубейшее нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области привело к происшествию. Инцидент произошел 6 апреля в Новосибирском районе в километре от села Боровое. Три человека, катаясь на снегоходе по Обскому водохранилищу, провалились в полынью. Когда снегоход начал уходить под воду, мужчины самостоятельно смогли выбраться, а затем обратились за помощью в Бердский поисково-спасательный отряд. Спасатели доставили нарушителей на берег. Состояние пострадавших было удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
Провалы под лед с людьми уже зафиксированы этой весной в Новосибирской области. Причина происшествий одна – это несоблюдение правил безопасности, выезд на ненадежный весенний лед.
Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России предупреждают, что лед на водных объектах Новосибирской области окончательно утрачивает прочность и активно разрушается, риск провалов людей и техники под лед чрезвычайно высок. Из-за сбросов воды на Новосибирском водохранилище лед просел, появляются глубокие трещины и разломы. Опасные промоины, полыньи и забереги образовываются на многих реках и озерах региона.
Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает: не рискуйте бездумно своей жизнью и жизнью своих близких. Не выходите на весенний тонкий лед!
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по единому телефону вызова экстренных служб 112.
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Все расходы на спасательную операцию взыскать с нарушителей
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Весенняя примета.
Провалились рыбаки —
не ходи к гадалке.
Значит очень тонок лёд,
и конец рыбалке.
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