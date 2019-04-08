Снегоход с тремя пассажирами провалился под лед на Обском водохранилище

Грубейшее нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах Новосибирской области привело к происшествию. Инцидент произошел 6 апреля в Новосибирском районе в километре от села Боровое. Три человека, катаясь на снегоходе по Обскому водохранилищу, провалились в полынью. Когда снегоход начал уходить под воду, мужчины самостоятельно смогли выбраться, а затем обратились за помощью в Бердский поисково-спасательный отряд. Спасатели доставили нарушителей на берег. Состояние пострадавших было удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Провалы под лед с людьми уже зафиксированы этой весной в Новосибирской области. Причина происшествий одна – это несоблюдение правил безопасности, выезд на ненадежный весенний лед.

Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России предупреждают, что лед на водных объектах Новосибирской области окончательно утрачивает прочность и активно разрушается, риск провалов людей и техники под лед чрезвычайно высок. Из-за сбросов воды на Новосибирском водохранилище лед просел, появляются глубокие трещины и разломы. Опасные промоины, полыньи и забереги образовываются на многих реках и озерах региона.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает: не рискуйте бездумно своей жизнью и жизнью своих близких. Не выходите на весенний тонкий лед!

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по единому телефону вызова экстренных служб 112.