Однажды я умру, как и все: хочу спросить, чем занималось правительство Медведева все эти годы?

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Когда умрешь то тебе будет уже все равно
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Оно жило в своё удовольствие, и не хочет умирать.А на вас им наплевать.
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Оно создавало фэйки о том, что все хотят захватить нас,а они мужественно противостояли этому.
И с таким патриотическим чувством, народ оно и имело. Но когда Вы умрете это уже будет история.
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Готовило вас к смерти, и поскорей, что бы пенсию не платить.
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Как это чем занималось? Итальянские виллы и панамские оффшоры, да кучу полезных для себя и своих потомков дел совершили эти ребята
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