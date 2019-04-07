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Однажды я умру, как и все: хочу спросить, чем занималось правительство Медведева все эти годы?

Перед смертью, хотелось бы спросить…

7.04.2019 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:

Однажды я умру, как и все.
Перед смертью, хотелось бы спросить — чем занималось правительство Медведева все эти годы?

Однажды я умру, как и все: хочу спросить, чем занималось правительство Медведева все эти годы?


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Когда умрешь то тебе будет уже все равно

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  2. Новый мэр

    Оно жило в своё удовольствие, и не хочет умирать.А на вас им наплевать.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Гость

    Оно создавало фэйки о том, что все хотят захватить нас,а они мужественно противостояли этому.
    И с таким патриотическим чувством, народ оно и имело. Но когда Вы умрете это уже будет история.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    Готовило вас к смерти, и поскорей, что бы пенсию не платить.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  5. Поросёнок Пётр

    Как это чем занималось? Итальянские виллы и панамские оффшоры, да кучу полезных для себя и своих потомков дел совершили эти ребята ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

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