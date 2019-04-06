Медведев: Конституция не нуждается в изменении

Медведев не увидел необходимости в корректировках Конституции России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в субботу, что фундаментальные изменения в Конституции РФ не нужны, пишет Интерфакс.
«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны. Конституция — инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления спикера Госдумы Вячеслав Володина, касающихся внесений изменений в Конституцию.
При этом премьер заметил, что «общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти».
Медведев назвал это совершенно нормальным. «Напомню, что именно по моей инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст», — отметил он.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти.
По словам премьера, никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать права и свободы граждан и положения о форме правления в нашей стране.
Ранее в субботу стало известно, что Володин предлагает внести поправки в Конституцию России, которые позволят нижней палате парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. Он заявил, что считает целесообразным дополнить Конституцию нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров.
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Переводя с медведевского на русский, Конституция будет к 2024 году изменена, дабы позволить на пожизненной основе оставаться во главе государства сами понимаете кому и это в итоге, приведёт к развалу Российской Федерации после смерти сами понимаете кого.
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