Медведев: Конституция не нуждается в изменении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в субботу, что фундаментальные изменения в Конституции РФ не нужны, пишет Интерфакс.

«Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны. Конституция — инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления спикера Госдумы Вячеслав Володина, касающихся внесений изменений в Конституцию.

При этом премьер заметил, что «общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти».

Медведев назвал это совершенно нормальным. «Напомню, что именно по моей инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст», — отметил он.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти.

По словам премьера, никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать права и свободы граждан и положения о форме правления в нашей стране.

Ранее в субботу стало известно, что Володин предлагает внести поправки в Конституцию России, которые позволят нижней палате парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства. Он заявил, что считает целесообразным дополнить Конституцию нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров.