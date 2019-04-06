КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Скажите, что за «притон» открылся в здании Островского, 170?

Час ночи, а на всю улицу долбит музыка, у заведения нет ни вывески, ни графика работы, нет больше сил терпеть!

6.04.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Анна:
Скажите, что за притон открылся в здании Островского, 170? Час ночи, а на всю улицу долбит музыка, у заведения нет ни вывески, ни графика работы, нет больше сил терпеть!


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(4) Комментариев

  1. Мизер

    Не волнуйтесь, просто ложитесь спать

    Thumb up 1 Thumb down 5

  2. Аноним

    А набрать в инете и выбрать понравившуюся организацию , религия не позволяет?
    http://companydirectory.ru/address/385929

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Махновец

    Дискотека у Децла дома…

    Thumb up 0 Thumb down 0

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