Угрозы-2019: новые санкции, закредитованность населения, падение цен на нефть

Соответствующий показатель составит 1,4%, говорится в докладе международной финансовой организации.

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 году снижен с 1,5% до 1,4% по сравнению с январским. Об этом говорится в выпущенном организацией докладе «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии — апрель 2019». При этом прогноз по росту ВВП РФ в 2020-2021 годах сохранен на уровне 1,8%.

«Россия имеет скромные перспективы экономического роста в 2019-2021 годах», — пишут в докладе эксперты Всемирного банка. При этом сохранение профицита федерального бюджета в РФ будет поддерживаться за счет относительно высоких цен на нефть в 2019-2021 годах, считают эксперты. Также Всемирный банк прогнозирует ускорение инфляции в 2019 году на фоне повышения ставки НДС и снижения курса рубля. Однако возврат к целевым показателям ЦБ в 4% возможен уже в 2020-2021 годах, полагают они.

«Прогноз по внешнему профициту отражает снижение цен на нефть и увеличение расходов на импорт. Стабильный экономический рост, рост заработной платы в частном секторе и индексация пенсий на уровень инфляции будут поддерживать реальные доходы населения, а также способствовать постепенному снижению уровня бедности в 2019-2021 годах. Однако у многих россиян нет официальной работы, и многие домохозяйства останутся близко к черте бедности», — отмечается в докладе.

Согласно докладу Всемирного банка, риски снижения роста экономики России связаны с потенциальным расширением санкций, ухудшением настроений на финансовых рынках и резким падением цен на нефть. Рост инвестиций зависит от эффективности внедрения государственных инициатив в сфере инвестиций в инфраструктуру. Недавний рост кредитования домохозяйств может представлять собой риск для финансовой стабильности в случае ухудшения макроэкономических условий. Кроме увеличения количества трудоспособного населения с помощью повышения пенсионного возраста, для ускорения темпов роста России нужна реализация реформ, поддерживающих рост производительности труда, считают эксперты.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году. При этом в октябрьской версии прогноза говорилось о росте в 1,8% в 2019 и 2020 годах. Пересмотр МВФ темпов роста ВВП РФ в 2019-2020 годах связан с низкими ценами на нефть и ужесточением финансовых условий, отмечали эксперты.

Источник: ТАСС