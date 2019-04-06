Пубертат: УЗИ молочных желез необходимо включить в медосмотры подростков

По данным врача-маммолога Марины Травиной, в возрастной группе 13-17 лет заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток.

УЗИ молочных желез необходимо включить в программу обязательной диспансеризации подростков 14-17 лет, так как это единственный метод, способный выявить патологию на ранней стадии. Такую позицию врач-маммолог ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ Марина Травина озвучила в четверг на слушаниях в Общественной палате РФ.

«Из-за повышенной плотности молочной железы в подростковом возрасте путем пальпации зачастую невозможно оценить состояние всех тканей и выявить патологии на ранних стадиях, пока еще нет выраженных симптомов. Это может сделать только УЗИ», — пояснила она. Тем не менее сейчас УЗИ молочных желез не проводится в рамках обязательной диспансеризации школьников, поэтому подростки не могут пройти это исследование, а родители могут не знать о его важности.

По данным Травиной, у каждый пятой девочки в процессе пубертата существуют отклонения от нормального развития молочной железы, при этом в возрастной группе 13-17 лет заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток.

«Раннее выявление признаков нарушения формирования органа репродуктивной системы позволяет своевременно начать специализированное лечение для коррекции возникших нарушений, что снизит риски развития доброкачественных заболеваний молочной железы и злокачественных опухолей в будущем», — отметила врач-маммолог.

Нацпроект «Здравоохранение»

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры. Охват ежегодными профосмотрами также влияет на показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний и контроля за сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Среди основных задач нацпроекта также снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг». Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Источник: ТАСС