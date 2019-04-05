Почти полчаса в среднем ждут скорую помощь россияне

Среднее время ожидания скорой помощи составляет 25,8 минуты, 2,7% вызывавших скорую помощь граждан ждали ее более часа, следует из данных Росстата в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год, с результатами которого ознакомилось RNS.

По данным ведомства, 60,2% лиц в возрасте 15 лет и старше, вызывавших в 2018 году скорую медицинскую помощь, ожидали приезда врачей 20 минут и менее.

Согласно результатам исследования, средние затраты времени в амбулаторно-поликлинических организациях на запись к врачу составили 16,2 минуты, на ожидание приема или осмотра врача — 32,8 минуты.

Более часа приема врача ждали 8,5% граждан, о времени ожидания от 30 минут до часа сообщили 38,5% россиян.

Источник: rns.online