КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда»

Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

72 года в среднем живут земляне в XXI веке

Личный опыт: Работу молодым найти легко в Бердске. Согласны?

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Разлетевшийся строительный мусор от школы собрали в Южном после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Свидетель: Топтали ногами и пинали в лицо пьяные подростки прохожего у мэрии в Бердске

Многодетные семьи Бердска: Нужно увеличить «детские» и добавить «лошадиных сил»

Тесты, презервативы и смазка: Спасти геев от ВИЧ пытается «Гуманитарный проект»

Почти полчаса в среднем ждут скорую помощь россияне

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


НКО: Новый порядок реабилитации детей отбросит Россию на десятки лет назад

Проект, вынесенный Минздравом на общественное обсуждение, специалисты считают принципиально устаревшим и влекущим опасные для детей последствия.

5.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
НКО: Новый порядок реабилитации детей отбросит Россию на десятки лет назад

НКО просят Медведева не принимать новый порядок реабилитации детей

Группа профильных некоммерческих организаций обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отложить утверждение Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению. Проект, вынесенный Минздравом на общественное обсуждение, специалисты считают принципиально устаревшим и влекущим опасные для детей последствия, заявили в Благотворительном собрании «Все вместе».

«Документ подписала 21 организация, — рассказали его представители. — Все они выступают за доработку новых правил детской реабилитации и срочное создание рабочей группы, в которую наряду со специалистами Минздрава вошли бы независимые эксперты, представители профильных благотворительных фондов и родительского сообщества».

«Если порядок будет утвержден в предложенной редакции, это отбросит Россию на десятки лет назад: к бессмысленным и устаревшим методикам, дальше от эффективных эрготерапии, физической реабилитации и двигательной терапии, от доказательной медицины, от доступной помощи, — говорится в обращении.

— Мы, организации, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, рассчитываем на продолжение диалога, учет наших предложений и в итоге принятие нормативного акта, который позволят выстроить эффективную и гибкую систему детской реабилитации в России».

Авторы письма заявили о «смысловых и терминологических противоречиях» проекта, его «экономической нецелесообразности и общей недоработанности».

В числе главных проблем в случае утверждения документа они выделили курсовую организацию реабилитации с приоритетом ее прохождения в стационаре при тяжелых нарушениях; продолжение использования методов с неподтвержденной эффективностью (магнитотерапии, лазеротерапии, теплолечения, иглорефлексии), что приведет к напрасным финансовым затратам; сохранение градации детей по «реабилитационному потенциалу» — по мнению представителей НКО, такой подход является дискриминационным, и обрекает «бесперспективных» детей на паллиативное лечение вместо реабилитации.

В «реабилитационном потенциале» могут отказать, например, детям с церебральным параличом, эпилепсией, с нейродегенеративными заболеваниями, такими, как синдром Ретта, с онкологией без ремиссии, уверены подписавшие письмо эксперты.

«Фонды настаивают на том, что государство должно выстраивать гуманную политику по отношению ко всем детям, если главная ценность страны — человеческая жизнь и ее качество», — подчеркнули в Благотворительном собрании «Все вместе».

Ранее в социальных сетях и СМИ был опубликован ряд критических отзывов на проект, прокомментированных затем на портале Милосердие.ru главным детским реабилитологом Минздрава РФ Татьяной Батышевой, отметившей, в частности, что проект не вводит категории лишенных реабилитационного потенциала детей — закрепляющее это понятие норма применяется с 2012 года, а теперь предлагаются смягчающие действующий порядок меры. 28 марта состоялась встреча представителей детского блока руководства Минздрава с активистами организаций родителей детей-инвалидов, призванная снять разногласия по проекту. Замечания к документу принимаются на сайте Ассоциации «Детские реабилитологи», и на ее странице в Facebook, где проект можно обсудить с экспертами ассоциации. Для подведения итогов обсуждения планируется проведение круглого стола в Общественной палате России.

Список фондов, присоединившихся к обращению:

  1. Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг «Физическая реабилитация»
  2. АНО «Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство общения»
  3. АНО ДПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
  4. Благотворительный фонд «АдВита»
  5. Благотворительный фонд «В твоих руках»
  6. Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
  7. Благотворительный фонд «Добросердие»
  8. Благотворительный фонд «Сделай шаг»
  9. Благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг»
  10. Благотворительный фонд поддержки социально-незащищенных лиц «Жизнь как чудо»
  11. Благотворительный фонд помощи больным несовершенным остеогенезом и другой костной патологией «Хрупкие люди
  12. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
  13. Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»
  14. Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд»
  15. Благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок»
  16. Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни»
  17. Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов «Ковчег» (РООИ «Ковчег»)
  18. Региональная общественная организация по развитию художественных способностей детей-сирот «Художественный центр «Дети Марии»
  19. Региональный благотворительный общественный фонд помощи детям с врожденными заболеваниями сердца и нервной системы «Детские сердца»
  20. Региональный благотворительный общественный фонд содействия духовному развитию общества «Предание»
  21. РОО «Русская Профессиональная Ассоциация Эрготерапевтов»

Источник: miloserdie.ru

 


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рожаем вместе: Главное не смотреть «туда» Инвентаризацию контейнерных площадок проведут общественники с МинЖКХ региона Захарова «отправила» министра Украины на танке штурмовать американскую Москву

(1) Комментарий

  1. Аноним

    «…намeрены оценить «рeабилитационный потeнциал» и прoгноз для каждого ребенка: блaгоприятный, отноcительно благоприятный, сомнительный, неблагоприятный.
    …. это опaсность того, что в будущем таким инвалидам на законных основaниях станут отказывать не только в реабилитации, но и в тeхнических средствах для нее: колясках, ходунках, специальной обуви и так далее.» (с)
    фактически это продолжение «государство вам ничего не должно» ….в соцсетях народ и так жалуется, что сейчас со многих людей инвалидность снимают, и куда труднее стало её получить..
    если верхи начинают устраивать такой геноцид (да еще в отношении детей !), то пусть уж сразу эвтаназию вводят ..
    мы уже поняли — это государство ничего никому не должно .. :-!

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика