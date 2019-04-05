НКО: Новый порядок реабилитации детей отбросит Россию на десятки лет назад

Группа профильных некоммерческих организаций обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отложить утверждение Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению. Проект, вынесенный Минздравом на общественное обсуждение, специалисты считают принципиально устаревшим и влекущим опасные для детей последствия, заявили в Благотворительном собрании «Все вместе».

«Документ подписала 21 организация, — рассказали его представители. — Все они выступают за доработку новых правил детской реабилитации и срочное создание рабочей группы, в которую наряду со специалистами Минздрава вошли бы независимые эксперты, представители профильных благотворительных фондов и родительского сообщества».

«Если порядок будет утвержден в предложенной редакции, это отбросит Россию на десятки лет назад: к бессмысленным и устаревшим методикам, дальше от эффективных эрготерапии, физической реабилитации и двигательной терапии, от доказательной медицины, от доступной помощи, — говорится в обращении.

— Мы, организации, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, рассчитываем на продолжение диалога, учет наших предложений и в итоге принятие нормативного акта, который позволят выстроить эффективную и гибкую систему детской реабилитации в России».

Авторы письма заявили о «смысловых и терминологических противоречиях» проекта, его «экономической нецелесообразности и общей недоработанности».

В числе главных проблем в случае утверждения документа они выделили курсовую организацию реабилитации с приоритетом ее прохождения в стационаре при тяжелых нарушениях; продолжение использования методов с неподтвержденной эффективностью (магнитотерапии, лазеротерапии, теплолечения, иглорефлексии), что приведет к напрасным финансовым затратам; сохранение градации детей по «реабилитационному потенциалу» — по мнению представителей НКО, такой подход является дискриминационным, и обрекает «бесперспективных» детей на паллиативное лечение вместо реабилитации.

В «реабилитационном потенциале» могут отказать, например, детям с церебральным параличом, эпилепсией, с нейродегенеративными заболеваниями, такими, как синдром Ретта, с онкологией без ремиссии, уверены подписавшие письмо эксперты.

«Фонды настаивают на том, что государство должно выстраивать гуманную политику по отношению ко всем детям, если главная ценность страны — человеческая жизнь и ее качество», — подчеркнули в Благотворительном собрании «Все вместе».

Ранее в социальных сетях и СМИ был опубликован ряд критических отзывов на проект, прокомментированных затем на портале Милосердие.ru главным детским реабилитологом Минздрава РФ Татьяной Батышевой, отметившей, в частности, что проект не вводит категории лишенных реабилитационного потенциала детей — закрепляющее это понятие норма применяется с 2012 года, а теперь предлагаются смягчающие действующий порядок меры. 28 марта состоялась встреча представителей детского блока руководства Минздрава с активистами организаций родителей детей-инвалидов, призванная снять разногласия по проекту. Замечания к документу принимаются на сайте Ассоциации «Детские реабилитологи», и на ее странице в Facebook, где проект можно обсудить с экспертами ассоциации. Для подведения итогов обсуждения планируется проведение круглого стола в Общественной палате России.

Список фондов, присоединившихся к обращению:

Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг «Физическая реабилитация» АНО «Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство общения» АНО ДПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» Благотворительный фонд «АдВита» Благотворительный фонд «В твоих руках» Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Благотворительный фонд «Добросердие» Благотворительный фонд «Сделай шаг» Благотворительный фонд «Творческое объединение «Круг» Благотворительный фонд поддержки социально-незащищенных лиц «Жизнь как чудо» Благотворительный фонд помощи больным несовершенным остеогенезом и другой костной патологией «Хрупкие люди Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «ПОДАРИ ЖИЗНЬ» Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Благотворительный фонд помощи детям с органическими поражениями ЦНС «Галчонок» Благотворительный фонд содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни» Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов «Ковчег» (РООИ «Ковчег») Региональная общественная организация по развитию художественных способностей детей-сирот «Художественный центр «Дети Марии» Региональный благотворительный общественный фонд помощи детям с врожденными заболеваниями сердца и нервной системы «Детские сердца» Региональный благотворительный общественный фонд содействия духовному развитию общества «Предание» РОО «Русская Профессиональная Ассоциация Эрготерапевтов»

Источник: miloserdie.ru