НКО: Новый порядок реабилитации детей отбросит Россию на десятки лет назад

НКО просят Медведева не принимать новый порядок реабилитации детей
Группа профильных некоммерческих организаций обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой отложить утверждение Порядка организации медицинской реабилитации детскому населению. Проект, вынесенный Минздравом на общественное обсуждение, специалисты считают принципиально устаревшим и влекущим опасные для детей последствия, заявили в Благотворительном собрании «Все вместе».
«Документ подписала 21 организация, — рассказали его представители. — Все они выступают за доработку новых правил детской реабилитации и срочное создание рабочей группы, в которую наряду со специалистами Минздрава вошли бы независимые эксперты, представители профильных благотворительных фондов и родительского сообщества».
«Если порядок будет утвержден в предложенной редакции, это отбросит Россию на десятки лет назад: к бессмысленным и устаревшим методикам, дальше от эффективных эрготерапии, физической реабилитации и двигательной терапии, от доказательной медицины, от доступной помощи, — говорится в обращении.
— Мы, организации, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, рассчитываем на продолжение диалога, учет наших предложений и в итоге принятие нормативного акта, который позволят выстроить эффективную и гибкую систему детской реабилитации в России».
Авторы письма заявили о «смысловых и терминологических противоречиях» проекта, его «экономической нецелесообразности и общей недоработанности».
В числе главных проблем в случае утверждения документа они выделили курсовую организацию реабилитации с приоритетом ее прохождения в стационаре при тяжелых нарушениях; продолжение использования методов с неподтвержденной эффективностью (магнитотерапии, лазеротерапии, теплолечения, иглорефлексии), что приведет к напрасным финансовым затратам; сохранение градации детей по «реабилитационному потенциалу» — по мнению представителей НКО, такой подход является дискриминационным, и обрекает «бесперспективных» детей на паллиативное лечение вместо реабилитации.
В «реабилитационном потенциале» могут отказать, например, детям с церебральным параличом, эпилепсией, с нейродегенеративными заболеваниями, такими, как синдром Ретта, с онкологией без ремиссии, уверены подписавшие письмо эксперты.
«Фонды настаивают на том, что государство должно выстраивать гуманную политику по отношению ко всем детям, если главная ценность страны — человеческая жизнь и ее качество», — подчеркнули в Благотворительном собрании «Все вместе».
Список фондов, присоединившихся к обращению:
Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг «Физическая реабилитация»
АНО «Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития «Пространство общения»
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«…намeрены оценить «рeабилитационный потeнциал» и прoгноз для каждого ребенка: блaгоприятный, отноcительно благоприятный, сомнительный, неблагоприятный.
…. это опaсность того, что в будущем таким инвалидам на законных основaниях станут отказывать не только в реабилитации, но и в тeхнических средствах для нее: колясках, ходунках, специальной обуви и так далее.» (с)
фактически это продолжение «государство вам ничего не должно» ….в соцсетях народ и так жалуется, что сейчас со многих людей инвалидность снимают, и куда труднее стало её получить..
если верхи начинают устраивать такой геноцид (да еще в отношении детей !), то пусть уж сразу эвтаназию вводят ..
мы уже поняли — это государство ничего никому не должно ..
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