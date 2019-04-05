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В школьных и больничных столовых Бердска прокурор нашел 11 нарушений

На некоторые продукты не было документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

5.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В школьных и больничных столовых Бердска прокурор нашел 11 нарушений

В Бердске прокуратура проверила законность организации питания в образовательных учреждениях города

В марте 2019 года прокуратурой г. Бердска проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях, детских медицинских и социальных учреждениях города.
В ходе проведения проверки в ГБУЗ НСО «БЦГБ» (детская больница) выявлены нарушения СанПиН 1079-1 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В некоторых образовательных организациях выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», выразившиеся в отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении должностных лиц, допустивших указанные нарушения, возбуждено 11 административных дел по ст.ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), 14.45 КоАП РФ (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия).

Прокурор также внес руководителям образовательных организаций и главному врачу ГБУЗ НСО «БЦГБ» 8 представлений об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Исполнение требований прокурора взято в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

Подробности в ближайшее время.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Раз пришел на проверку конечно должен найти)) С него же спросят!

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