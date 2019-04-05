От зарплатного рабства освободят россиян

Банк России придумал, как освободить россиян из «зарплатного рабства».

Банк России рассматривает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода начислений по зарплате от юрлица физлицу. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

По ее словам, физлицам необходимо дать возможность независимо от места работы переводить в онлайне собственную зарплату на желаемый счет. «Поэтому мы сейчас рассматриваем в СБП создание такой функции как перевод физлицом по телефону средств на любой счет, который он хотел бы использовать по своим зарплатным зачислениям», — сказала Скоробогатова.

Она добавила, что ряд банков эту инициативу уже поддержали. Вопрос с зарплатными отчислениями обсуждался в контексте с планируемой ранее возможностью переводить деньги в СБП от юрлиц физлицам, уточнила Скоробогатова.

В конце марта правительство внесло в Госдуму два законопроекта, направленных на ужесточение борьбы с «зарплатным рабством». В этих документах предлагается ввести административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника, а также дать работникам больше времени на подачу такого заявления.

Изменения в Трудовом кодексе, по которым работники могут самостоятельно выбирать себе зарплатный банк, действуют с 2014 года, но де-факто проблема «зарплатного рабства» осталась. В связи с этим представители частных банков в начале года предлагали создать единый зарплатный реестр, но ЦБ не поддержал эту идею.

СБП функционирует с 28 февраля 2019 года, она позволяет мгновенно переводить деньги из банка в банк по номеру телефона. Пока система действует только для переводов от физлица физлицу, но в будущем функционал планируется расширить. ЦБ рассчитывает, что к СБП до конца 2019 года присоединятся все крупные банки, особенно системно значимые.

Пока к СБП не присоединился Сбербанк, располагающий собственной системой переводов. Однако в конце марта зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова говорила, что банк и ЦБ ищут возможности интеграции двух систем.

Между тем

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг. Эту информацию рекомендуется отображать на экране банкомата/платежного терминала четким, хорошо читаемым шрифтом на контрастном фоне так, чтобы для ее получения потребителю не требовалось совершать дополнительных действий. Также банкам рекомендовано до внесения наличных информировать клиента о том, может ли он получить сдачу или вернуть уже внесенные деньги.

Источник: РГ