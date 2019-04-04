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Человек к 55 годам достигает пика оптимизма

Многочисленные исследования показали, что на физическое и психическое здоровье преимущественное влияние оказывает оптимизм. 25 % того, насколько оптимистичен человек, зависит от его генетики.

4.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Человек к 55 годам достигает пика оптимизма

Психологи рассказали об эмоциональных изменениях у пожилых людей

Исследование психологов во главе с Тедом Шваба из Калифорнийского университета (Дейвис, США) утверждает, что в среднем люди к 55-летнему возрасту становятся все более и более оптимистичными, и что неудачи, в отличие от счастливых событий, оказывают на них на удивление небольшое влияние. Результаты работы опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Психологи отобрали в контрольную группу почти 1200 американцев мексиканского происхождения, мужчин и женщин, в возрасте от 26 до 71 года и более семи лет регулярно опрашивали их. На основе стандартизированных методов у участников исследования оценивались жизненные установки, а также их реакции на положительные или отрицательные события.
Многочисленные исследования показали, что на физическое и психическое здоровье преимущественное влияние оказывает оптимизм. Анализ ответов респондентов показал, что оптимизм возрастал в раннем и среднем возрасте и достигал плато в возрасте 55 лет, а затем снова несколько падал.

При этом велики индивидуальные различия, говорят психологи. Даже те, кто поцелован Фортуной с рождения, или те, кто занимает руководящие должности, иногда склонны думать, что в их будущем нет ничего, кроме несчастий, обид и прочих проблем. Согласно грубым оценкам одной из работ психологов, примерно 25 процентов того, насколько оптимистичен человек, зависит от его генетики.

Исследование калифорнийских ученых опирается на особую выборку — американцев мексиканского происхождения. Но их результаты совпадают с результатами других исследований. Средние значения удовлетворенности жизнью, уверенности в себе и благополучия показывают примерно тот же возраст, что и представленная кривая оптимизма. Причем это касается всех — и мужчин, и женщин.

Источник: РГ


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