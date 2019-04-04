КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
продам
продам
ПРОДАМ БОЛЬШУЮ 2-ю В НОВОМ КИРПИЧНОМ ДОМЕ
продам
Продам 1-ю квартиру!!!
продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Героиня фильма «Отмолили Петю»: ощущение, что придавило крышкой гроба и все, конец наступил

Нарушающих ПДД таксистов будут ловить в Бердске

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Сохранить нацию: материнский капитал могут начать платить за первого ребенка

Не дождутся госрегулирования цен на бензин жители России

Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Актер Алексей Булдаков скончался из-за оторвавшегося тромба

По суду заплатит 57 млн долга за воду и 200 тыс. рублей госпошлины элитный МК «Сибиряк» в Бердске

Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Более полугода здание, где находился «Холди», пустовало. Теперь собственник нашел нового арендатора.

4.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий
 
Что будет вместо Холди на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Ремонт здания идет полным ходом. За пару дней сайдингом обшили лицевую сторону будущего магазина

Начался ремонт здания бывшего магазина «Холди» на ул. Первомайской в Бердске. Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» задают вопрос, что откроется в обновленном помещении.

— Было очень удобно, когда здесь был магазин. Главное, что по пути. И в выходные далеко ходить не надо — все под рукой. Я огорчилась, когда летом прошлого года у продавцов «Холди» узнала, что они переезжают. Владелец помещения поднял арендную плату, и руководители «Холди» решили отказаться от аренды — так сказали сотрудники магазина, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Северного микрорайона Кристина Лукина.

Кристина надеется, что в здании после ремонта откроется какой-нибудь крупный супермаркет, который дополнит ассортимент расположенных рядом торговых точек.

Что будет вместо Холди на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Пенсионерка Любовь Иванова тоже была недовольна тем, что дисканунтер закрыли:

— Не сказать, чтобы в нем было все уж так дешево. Но проходили акции, когда можно было купить товар по очень хорошей скидке. И не только продукты. А в последнее время появились фермерские товары. Дороговато, конечно, но качество неплохое. К тому же, на эти товары проводили дегустации. Если что-то понравится — люди покупали. В этом месте нам конечно, не хватает магазина.

Более полугода здание, где находился «Холди», пустовало. Теперь собственник нашел нового арендатора. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 4 апреля начальник управления экономического развития Юлия Бадрина, в здании откроется магазин «Монетка».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Героиня фильма «Отмолили Петю»: ощущение, что придавило крышкой гроба и все, конец наступил На пробки на перекрёстке Вокзальной и Химзаводской жалуются бердчане Нарушающих ПДД таксистов будут ловить в Бердске

(1) Комментарий

  1. Гы

    А Монетка по моему еще более дорогой магазин, только по акции там можно что-то урвать. =)

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика