Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Начался ремонт здания бывшего магазина «Холди» на ул. Первомайской в Бердске. Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» задают вопрос, что откроется в обновленном помещении.

— Было очень удобно, когда здесь был магазин. Главное, что по пути. И в выходные далеко ходить не надо — все под рукой. Я огорчилась, когда летом прошлого года у продавцов «Холди» узнала, что они переезжают. Владелец помещения поднял арендную плату, и руководители «Холди» решили отказаться от аренды — так сказали сотрудники магазина, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница Северного микрорайона Кристина Лукина.

Кристина надеется, что в здании после ремонта откроется какой-нибудь крупный супермаркет, который дополнит ассортимент расположенных рядом торговых точек.

Пенсионерка Любовь Иванова тоже была недовольна тем, что дисканунтер закрыли:

— Не сказать, чтобы в нем было все уж так дешево. Но проходили акции, когда можно было купить товар по очень хорошей скидке. И не только продукты. А в последнее время появились фермерские товары. Дороговато, конечно, но качество неплохое. К тому же, на эти товары проводили дегустации. Если что-то понравится — люди покупали. В этом месте нам конечно, не хватает магазина.

Более полугода здание, где находился «Холди», пустовало. Теперь собственник нашел нового арендатора. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 4 апреля начальник управления экономического развития Юлия Бадрина, в здании откроется магазин «Монетка».