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В массовых школьных драках россияне винят родителей и учителей

При этом 63% наших сограждан считают, что во время их обучения в школе таких драк было меньше (78% среди 60-летних и старше, 68% — среди 45-59-летних).

4.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
В массовых школьных драках россияне винят родителей и учителей

Опрос ВЦИОМ показал, кого россияне винят в массовых школьных драках

Ответственность за массовые драки в школах больше половины россиян (62%) возлагают в первую очередь на родителей и воспитание в семье, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще треть (30%) опрошенных винит в подобных случаях учителей и школу. Каждый четвертый (23%) считает, что виноваты средства массовой информации. По 12% респондентов назвали виновниками самих детей и среду обитания ребенка. Отсутствием патриотического воспитания объясняют массовые школьные драки 8% россиян.
При этом 63% наших сограждан считают, что во время их обучения в школе таких драк было меньше (78% среди 60-летних и старше, 68% — среди 45-59-летних). Еще 24% респондентов утверждают, что драк в школах было примерно столько же, сколько и сейчас (39% среди 25-34-летних и 32% среди молодежи 18-24 лет). О том, что подобных ситуаций было больше, сказали 6% участников опроса.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 апреля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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