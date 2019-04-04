Отменили бумажные СНИЛС в России

В России больше не будут выдавать привычное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, вся информация будет храниться в электронном виде, сообщила пресс-служба ПФР.

В ведомстве уточнили, что для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, просто открывается страховой номер индивидуального лицевого счета.

По нему можно будет получать необходимые услуги.

Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.

Подчеркивается, что изменения касаются формальной регистрации в страховой системе, на пенсионном обеспечении это никак не скажется.

В пресс-службе министерства труда и соцзащиты пояснили, что ранее выданные страховые свидетельства по-прежнему действительны, обменивать их не придется.

Изменения утвердил президент

Закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета накануне подписал Владимир Путин.

Из документа следует, что ПФР для каждого гражданина России и иностранца, постоянно или временно пребывающего на территории страны, открывает индивидуальный лицевой счет.

Страховой номер счета будет идентификатором физического лица при получении государственных и муниципальных услуг.

После открытия счета ПФР выдает документ, подтверждающий регистрацию в бумажном и электронном виде, по выбору гражданина.

Источник: РИА Новости