Урок труда: Учитель приложил раскаленный утюг к спине ученика в школе Воронежской области

Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что 20 марта в Землянской школе в Семилукском районе Воронежской области учитель технологии обжёг утюгом 12-летнего ученика, ребёнок получил ожоги 1 — 2 степени. Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжёг его утюгом. Он вынул шнур утюга из розетки, подошёл к сыну, приложил его к спине и спустил пар. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка.

В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком