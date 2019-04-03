«Мусорная» реформа: Заплатить за вывоз мусора не могут из-за споров УК и «Экологии-Новосибирск» жители 50 высоток Бердска

Людмила Васильевна, живущая в доме №25 на ул. Лунной в Бердске, три месяца не может заплатить за вывоз мусора. В Рессчетно-кассовом центре деньги у нее 2 апреля снова не взяли. Бердчанка не знает, заключен ли у нее договор с региональным оператором на вывоз мусора. Но говорит, что заплатить за эту коммунальную услугу не может никто из ее соседей.

— Люди возмущаются. Я задавала старшему по дому этот вопрос. Говорят, что вроде бы не могут определиться с проживающими. Но в управляющей компании все эти данные есть. А я не могу заплатить уже три месяца. В конце года мне выставят огромный счет. Зачем это? Нигде ничего не могу добиться. У регионального оператора все время работает автоответчик, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Васильевна.

Каждый раз в РКЦ ей отказывают принять деньги — говорят, что нет начислений по ее квартире. Людмиле Васильевне нужно оплачивать вывоз мусора за двоих — около 200 рублей. Но в ее подъезде в некоторых квартирах живут по 5 человек. У них тоже деньги не берут.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в такой ситуации находятся десятки бердских многоквартирных домов. На сайте регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов «Экология-Новосибирск» есть список всех домов Новосибирской области, с которыми заключены прямые договоры. В реестр на 3 апреля включены и около сотни МКД Бердска по разным адресам: улицы Павлова, Рогачева, К. Маркса, Островского, Лелюха, Свердлова, Кирова, Ленина. А также 52 дома, которые обслуживает управляющая компания «Сибирский стандарт». В том числе дом №25 на ул. Лунной.

Однако ни один жилец домов «Сибирского стандарта» не может внести свои 92,42 рубля в месяц за вывоз мусора с самого начала работы по новой схеме — через регионального оператора. То есть с 1 января 2019 года. По словам директора «Сибирского стандарта» Федора Седова, «Экология-Новосибирск» пришла на рынок ЖКХ неподготовленной и сама срывает исполнение «мусорной» реформы.

Счет не жильцам, а УК

— Все наши дома (их 62, а не 52, как указано на сайте регоператора — прим. ред.) перешли на прямые договоры. Все необходимые документы мы направили «Экологии-Новосибирск». Еще в декабре 2018 года мы получили от регоператора договор. Мы перечислили 12 пунктов, с которыми мы не согласны. И направили назад протокол разногласий. Сегодня 3 апреля, пошел четвертый месяц. Ответа до сих пор нет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Седов, подчеркнув, что он действовал строго по Гражданскому кодексу, который прописывает процедуру заключения договоров. Если стороны не находят понимания, они идут в суд.

Федор Седов считает правильным решение бердчан еще в январе перейти на прямые, то есть автоматические договоры с региональным оператором. Однако по прошествии месяца «Экология-Новосибирск» выставила счет за вывоз мусора «Сибирскому стандарту».

— Они толкают меня на уголовно наказуемое деяние. С того момента, как жители решили платить за мусор по прямым договорам, я не имею права делать им начисления за мусор. Естественно, я убрал мусор из своего тарифа на обслуживание дома. Жители видят, что этой строчки в их платежках больше нет, — рассказал Федор Геннадьевич.

Но в феврале ситуация повторилась — снова пришел счет от регооператора управляющей компании. Седов решил помочь «Экологии-Новосибирск» в период становления и согласился передать ее все расчеты по домам, чтобы жители не пострадали. Но ответа снова не последовало. «Сибирский стандарт» считает сложившую ситуацию парадоксальной и направил письма не только регоператору, но и мэру Бердска и в городское управление ЖКХ.

Седов понимает, что на начальном этапе могут быть срывы, в том числе при формировании базы данных абонентов. Но дома «Сибиркого стандарта» есть в официальном списке. Кроме того, УК предлагал регоператору на первых порах с использованием своей базы данных производить начисления за вывоз мусора и передавать эти сведения «Экологии-Новосибирск».

— Мы были готовы добровольно и безвозмездно временно взять на себя эту функцию. Но нам сказали, что им это не интересно. Получается, что мы начислять за вывоз мусора не можем, и регоператор не начисляет. Он должен работать с РКЦ, но, судя по всему, не работает. У меня нет никакой информации от «Экологии-Новосибирск», — подчеркнул Седов.

При этом каждый месяц он получает от регоператора счет на 1,2 млн рублей за вывоз мусора. Действительно, парадокс.

— Даже если я пойду на нарушение закона и буду начислять жильцам плату за мусор, мне придется оплачивать РКЦ комиссионные, которых в моем тарифе нет. Я все, касающееся мусора, убрал из тарифа, — пояснил руководитель «Сибирского стандарта».

Для начисления платы нужно знать, сколько человек прописано в квартире, поскольку мусор считается «по головам». В договоре с УК регоператор предложил ежемесячно бегать по квартирам, выявлять проживающих без прописки и передавать эти сведения «Экологии-Новосибирск» бесплатно. Во-первых, нанятым контролерам надо платить. Во-вторых, услуга по вывозу мусора теперь не относится к жилищным.

— Я несколько в шоке от этой ситуации. Да, регоператора вывели на этот рынок, половину Новосибирской области дали на обслуживание. Да, он должен зарабатывать и строить мусороперерабатывающие заводы. Я только «за». Но нельзя было ломать до основания хорошо работавшую до этого систему. Сегодня с помощью регионального оператора создается ситуация социального взрыва, — убежден Федор Седов.

Идите вы… На почту

Как пояснили в кассе РКЦ, расположенной в Микрорайоне, они принимают деньги за обращение с твердыми коммунальными отходами от тех, кому «Экология-Новосибирск» выставила счета.

— Ул. Лунная, 25 — дом не наш. Если они есть в системе «Город» или их выставила управляющая компания, тогда данные по ним будут, — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в РКЦ.

В кассе отметили, что за другие коммунальные услуги дома, находящиеся под управлением «Сибирского стандарта», платят без проблем.

По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, РКЦ не имеет договорных отношения с частной компанией «Рассчетно-кассовый центр». Поэтому бердчане могут заплатить за мусор на почте, по системе «Город».

— Я сейчас дам задание отделу ЖКХ, чтобы обнародовали информацию для тех, кто имеет прямые договоры, о том, где они могут заплатить за вывоз мусора, — заявил Захаров.

По его оценке, люди сглупили, перейдя на прямые договоры с регоператором, так как УК в данном случае «не при делах» и люди самостоятельно должны бегать и решать мусорные вопросы. Большинство бердских МКД поручили это своим управляющим компаниям и не имеют проблем с оплатой.