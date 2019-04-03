Контролера за благоустройством дворов ищут чиновники Бердска

Управление ЖКХ Бердска объявил конкурс на поиск контролера по благоустройству дворовых территорий. В список строительного контроля вошли дом № 12 по ул. Вокзальной, дом № 1 по ул. Кутузова, дома № 13а, 14 и 28 по ул. Ленина, дом № 19 по ул. Микрорайон Северный, дом № 15 по ул. Микрорайон и дом № 1 по ул. Рогачева.

Конкурс состоится утром 12 апреля. Тогда и станет известно имя победителя электронных торгов. Стоит отметить, что управление ЖКХ готово заплатить за оказанные услуги 256 тысяч рублей. При этом контролировать благоустраиваемые дворы контролер должен будет с момента подписания договора до начала октября 2019 года.

Строительный контроль распространится на ремонтируемые 10 346,3 квадратных метров проезжей части, а также 2 964 квадратных местар пешеходных тротуаров и спортивных площадок.

В обязанности победителя аукциона войдет входной контроль качества строительных материалов, конструкций и оборудования, в том числе проверка сопроводительных документов и документов о качестве — сертификатов, паспортов на применяемые материалы, изделия и оборудование. Контроль соответствия технологии и качества выполняемых работ, оценку соответствия объемов выполненных работ требованиям сметной и нормативной документации.

Контролер выявит дефекты и недоделки при производстве работ, конструктивных элементов, объекта в целом. Контроль своевременного устранения замечаний, дефектов и недоделок. Проверит результаты лабораторного контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций. А также примет объемы выполненных строительно-монтажных работ. При этом потенциальный победитель электронных торгов должен будет каждый день вести журнал стройконтроля в присутствии представителя управления ЖКХ.

Кроме того, в список его функционала входят исполнительная геодезическая съемка основных строительно-монтажных работ, проведение лабораторных испытаний образцов уложенного асфальтобетона с преставлением официального заключения.