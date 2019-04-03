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Лишать водителей на срок до 15 лет за «пьяные» ДТП хотят в России

По данным ГИБДД, в 2018 году по вине пьяных водителей получили увечья 20,5 тыс. человек, более 4 тыс. человек погибли.

3.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Лишать водителей на срок до 15 лет за пьяные ДТП хотят в России

В Госдуме подготовили законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за «пьяные» ДТП

В Госдуме подготовили законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за «пьяные» ДТП.
Депутат Андрей Исаев уточнил, что инициатива направлена для получения отзыва в Верховный суд и правительство.
Депутаты Госдумы от разных фракций подготовили законопроект об ужесточении до 15 лет лишения свободы максимального наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие гибель двух и более человек. Об этом сообщил во вторник ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной работе Андрей Исаев.

«Как мы предполагаем, речь идет о средних сроках [лишения свободы] до 15 лет, если речь пойдет о гибели двух и более людей», — сказал политик. По его словам, инициатива «подготовлена и направлена [для получения отзыва] в Верховный суд и в правительство». «Рассчитываем, что при получении положительных отзывов законопроект уже в весеннюю сессию будет внесен в Госдуму», — подчеркнул единоросс.

Исаев сообщил, что в Госдуму «поступают многочисленные обращения от граждан, которые либо сами пострадали, либо родственники которых стали жертвами ДТП, совершенных пьяными водителями». Только в прошлом году, по данным ГИБДД, по вине пьяных водителей получили увечья 20,5 тыс. человек, более 4 тыс. человек погибли, привел статистику депутат. «Это огромные цифры, за каждой из них стоят судьбы людей. Гибнут в том числе дети, подростки, которые совершенно случайно оказываются жертвами безответственности отдельных персонажей», — констатировал парламентарий.

«Но сегодня, если человек погиб под колесами автомобиля, за рулем которого сидел пьяный водитель, это рассматривается как неумышленное преступление, что, с нашей точки зрения, по существу неверно, — сказал Исаев. — Человек прекрасно знает, что садится за руль средства повышенной опасности, каким является автомобиль, знает, что он в неадекватном состоянии, в котором он может не справиться с управлением».

«Таким образом, он демонстрирует пренебрежительное отношение к жизни и здоровью других граждан», — добавил депутат, выразив уверенность, что «это должно рассматриваться как умышленное преступление». «И ответственность в случае гибели людей, тем более двух лиц, должна быть приближена по степени наказания к умышленному убийству», — заключил первый замглавы парламентского большинства.

В настоящее время ответственность за ДТП, повлекшее гибель двух и более лиц, регулируется статьей 264 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание составляет девять лет лишения свободы.


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