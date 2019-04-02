Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница из Барнаула обучит педагогов правилам поведения в соцсетях

Уволившаяся из-за фото учительница перешла в институт повышения квалификации педагогов Татьяна Кувшинникова выйдет на работу со 2 апреля.

Барнаульская учительница русского языка и литературы 38-летняя Татьяной Кувшинниковой, вынужденная уволиться из школы из-за фотографии в легком платье на фоне зимнего пейзажа, размещенной в соцсети «ВКонтакте», со 2 апреля выйдет на работу в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АКИПКРО.

«Татьяна Кувшинникова станет специалистом по учебно-методической работе АКИПРО. Она выйдет на работу уже со 2 апреля», — сказал представитель организации.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил Кувшинниковой разработать и преподавать учителям правила поведения в социальных сетях, на что она согласилась.

Тогда Костенко пояснил ТАСС, что уволенной учительнице предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования, и она обещала принять решение после того, как посоветуется с семьей.

Планы и аттестация сына

Ранее женщина сообщала, что более не планирует учить русскому языку и литературе, но не хочет уходить из преподавания, и рассматривает возможность обучать художественному творчеству: ее второе образование — художник, она окончила с красным дипломом Новоалтайское государственное художественное училище.

Учительница выражала беспокойство в связи с тем, что ее сын обучается в школе, с руководством которой у нее возник конфликт, из-за чего у мальчика могут возникнуть проблемы, в частности в изучении математики. По данным мэрии Барнаула, в школе были проведены проверки, и фактов давления на женщину и ее сына выявлено не было.

Ранее Кувшинникова сообщила ТАСС, что ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке. На фото женщина сидит на спортивных брусьях в праздничном платье на фоне зимнего пейзажа. Она пояснила, что состоит в федерации спортивного зимнего плаванья «Белые медведи», ведет здоровый образ жизни, и, по ее мнению, фото может быть интересно только тем, что в легком платье она находится на улице зимой.

Снимок был сделан после спортивного мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске — педагог состоит в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания, которая часто организует различные спортивные акции.

Источник: ТАСС