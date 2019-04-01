Кто будет президентом Украины во втором туре: Зеленский или Порошенко?

На Украине состоится второй тур президентских выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Сейчас ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

Глава ЦИК добавила, что перед ведомством стоит задача в короткие сроки подготовиться к следующему этапу.

Ранее сообщалось, что второй тур могут назначить на 21 апреля.

Выборы на Украине

Тридцать первого марта состоялись выборы президента Украины. После обработки более 60% протоколов лидирует Владимир Зеленский, за ним с существенным отрывом идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

По словам действующего главы государства, голосование прошло свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация оценок пока не давала.

Штаб Юлии Тимошенко, в свою очередь, обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты. Полиция зафиксировала более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях, возбуждено 39 уголовных дел, заявило МВД страны.

Впервые на выборах не было российских наблюдателей. Москва считает, что это ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

Источник: РИА Новости