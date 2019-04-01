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Кто будет президентом Украины во втором туре: Зеленский или Порошенко?

На Украине состоится второй тур президентских выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

1.04.2019 Фото: pixabay 8 коммент.
 
Кто будет президентом Украины во втором туре: Зеленский или Порошенко?

ЦИК Украины объявил о втором туре президентских выборов

На Украине состоится второй тур президентских выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
Сейчас ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом туре 50% голосов.
Глава ЦИК добавила, что перед ведомством стоит задача в короткие сроки подготовиться к следующему этапу.
Ранее сообщалось, что второй тур могут назначить на 21 апреля.
Выборы на Украине
Тридцать первого марта состоялись выборы президента Украины. После обработки более 60% протоколов лидирует Владимир Зеленский, за ним с существенным отрывом идут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.
По словам действующего главы государства, голосование прошло свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация оценок пока не давала.
Штаб Юлии Тимошенко, в свою очередь, обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты. Полиция зафиксировала более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях, возбуждено 39 уголовных дел, заявило МВД страны.
Впервые на выборах не было российских наблюдателей. Москва считает, что это ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.

Источник: РИА Новости


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Вы видели белые спины в День смеха в Бердске? Средь бела дня горят все фонари на площади Горького. Почему? Досрочно могут проголосовать на выборах в горсовет жители Бердска

(8) Комментариев

  1. Аноним

    клоун (под патронажем Коломойского) против проворовавшегося и зажравшегося «бизнесмена»….
    хорош выбор…. :-!

    Thumb up 5 Thumb down 4

  2. Гость

    Вооо супер важная новость на городском сайте. Я так понимаю вопрос, когда будут в городе нормальные дороги на этом ресурсе не актуален.
    Важнее бердчанам знать, что там у хохлов

    Thumb up 8 Thumb down 4

    • Ость

      Конечно важная, вопреки мнению всяких либералов, вроде тебя.
      Не интересует — не смотри, тут есть статьи и про состояние дорог.

      Thumb up 2 Thumb down 4

    • Елена

      Сегодня все рос.СМИ заполнены новостями о выборах в Украине. Кстати, в Турции вчера тоже были выбора, но рос.СМИ об этом молчат.

      Thumb up 3 Thumb down 3

      • Аноним

        Турция нам не братская страна, а на Украине хаос целенаправленно развели США.
        Нас ситуация на Украине касается напрямую, ибо противодействие России идет и от ихнего фашистского правительства, и от стран, лицемерно поддерживающих кровавый режим Порошенко.

        Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Гость

    Ка-вэ-энщик пролезет!
    «Угадай страну!
    Генеральный прокурор — судимый и без юридического образования.
    Парламент возглавляет дурак со справкой из психдиспансера.
    Военно-морским флотом командует танкист.
    Совет Безопасности возглавляет пастор.
    Службой Безопасности командует школьный учитель!
    Министерство здравоохранения под руководством медсестры из Пенсильвании.
    Президентом становится клоун?
    Что за весёлая страна — угадай, дружок???» =-O :( :P

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