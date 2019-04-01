Кто будет президентом Украины во втором туре: Зеленский или Порошенко?

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клоун (под патронажем Коломойского) против проворовавшегося и зажравшегося «бизнесмена»….
хорош выбор….
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С клоуном — согласна, но с «проворовавшимся» — нет. Он ничего не украл, тем более у России.
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Вооо супер важная новость на городском сайте. Я так понимаю вопрос, когда будут в городе нормальные дороги на этом ресурсе не актуален.
Важнее бердчанам знать, что там у хохлов
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Конечно важная, вопреки мнению всяких либералов, вроде тебя.
Не интересует — не смотри, тут есть статьи и про состояние дорог.
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Сегодня все рос.СМИ заполнены новостями о выборах в Украине. Кстати, в Турции вчера тоже были выбора, но рос.СМИ об этом молчат.
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Турция нам не братская страна, а на Украине хаос целенаправленно развели США.
Нас ситуация на Украине касается напрямую, ибо противодействие России идет и от ихнего фашистского правительства, и от стран, лицемерно поддерживающих кровавый режим Порошенко.
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Ка-вэ-энщик пролезет!
«Угадай страну!
Генеральный прокурор — судимый и без юридического образования.
Парламент возглавляет дурак со справкой из психдиспансера.
Военно-морским флотом командует танкист.
Совет Безопасности возглавляет пастор.
Службой Безопасности командует школьный учитель!
Министерство здравоохранения под руководством медсестры из Пенсильвании.
Президентом становится клоун?
Что за весёлая страна — угадай, дружок???»
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Где ты такой бред услышал или прочитал?
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