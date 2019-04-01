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Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

Они составили свыше 1,55 миллиарда гривен (57 миллионов долларов).

1.04.2019 Фото: Вадима Чуприна 2 коммент.
 
Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

Петр Порошенко. Фото Вадима Чуприна

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом, они составили свыше 1,55 миллиарда гривен (57 миллионов долларов), сообщается в электронной декларации украинского лидера на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
По данным агентства «Украинские новости», срок заполнения электронной декларации о доходах за 2018 год в Едином реестре деклараций истек первого апреля. Декларация Порошенко была опубликована в понедельник около 2.30 (совпадает с мск), хотя на документе стоит время 23.49.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Хороший и талантливый бизнесмен: надо на второй срок
    Кто там рвется чтоб как на Украине было? :):):)

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  2. Аноним

    Как же мы жили бы то без Украины)))) ну про что писали бы??? Вы у наших воров померьте кто на сколько вырос когда вся страна в пропасть летит. Не даром говорят кому война кому мать родна.

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