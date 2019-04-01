Доходы Порошенко выросли в 95 раз в 2018 году

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом, они составили свыше 1,55 миллиарда гривен (57 миллионов долларов), сообщается в электронной декларации украинского лидера на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

По данным агентства «Украинские новости», срок заполнения электронной декларации о доходах за 2018 год в Едином реестре деклараций истек первого апреля. Декларация Порошенко была опубликована в понедельник около 2.30 (совпадает с мск), хотя на документе стоит время 23.49.

Источник: РИА Новости