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Электронные сигареты приравняют к обычным в России

Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет будет касаться и любых электронных средств доставки никотина, в том числе IQOS.

1.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Электронные сигареты приравняют к обычным в России

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

За курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.

«Рекомендовать Минздраву во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минсельхозом, ФАС обеспечить внесение изменений в законодательство в части единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина», — говорится в протоколе комиссии, поступившем в распоряжение «Интерфакса» в воскресенье.

В нем говорится, что за курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.
«Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч. 4. ст. 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (ч. 4. ст. 20 гласит: «Не допускается потребление табака несовершеннолетними» — ИФ)», — сказано в протоколе.

Комиссия предлагает, чтобы региональные органы МВД, а также территориальные органы Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора проработали вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, осуществляющих деятельность по выявлению и пресечению оборота «санкционной» продукции, к противодействию «незаконному ввозу и перемещению по территории РФ табачных изделий».

МЧС России, Минздраву и Минсельхозу рекомендовано проработать вопрос о размещении на пачках сигарет дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров из-за курения.

Высшим должностным лицам субъектов РФ с МЧС России и МВД рекомендовано принять дополнительные меры, в том числе с привлечением СМИ, направленные на профилактику пожаров, возникающих из-за курения.

Где запрещено курить
В настоящее время курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта.

Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет будет касаться и любых электронных средств доставки никотина, в том числе IQOS.

Источник: Интерфакс


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