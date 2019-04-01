Электронные сигареты приравняют к обычным в России

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным
За курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.
«Рекомендовать Минздраву во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минсельхозом, ФАС обеспечить внесение изменений в законодательство в части единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, включая электронные системы доставки никотина», — говорится в протоколе комиссии, поступившем в распоряжение «Интерфакса» в воскресенье.
В нем говорится, что за курение несовершеннолетними планируется ввести административную ответственность.
«Рекомендовать Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы о внесении изменений в части установления ответственности за нарушение требований ч. 4. ст. 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (ч. 4. ст. 20 гласит: «Не допускается потребление табака несовершеннолетними» — ИФ)», — сказано в протоколе.
Комиссия предлагает, чтобы региональные органы МВД, а также территориальные органы Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ространснадзора проработали вопросы привлечения межведомственных мобильных групп, осуществляющих деятельность по выявлению и пресечению оборота «санкционной» продукции, к противодействию «незаконному ввозу и перемещению по территории РФ табачных изделий».
МЧС России, Минздраву и Минсельхозу рекомендовано проработать вопрос о размещении на пачках сигарет дополнительных предупреждающих надписей и изображений о возможных последствиях пожаров из-за курения.
Высшим должностным лицам субъектов РФ с МЧС России и МВД рекомендовано принять дополнительные меры, в том числе с привлечением СМИ, направленные на профилактику пожаров, возникающих из-за курения.
Где запрещено курить
В настоящее время курение сигарет запрещено в учебных, оздоровительных учреждениях, зданиях госслужб, общественном транспорте, ближе 15 метров от выхода с транспортной станции, в лифтах, на лестничных клетках, рабочем месте, пляжах, детских площадках, автозаправочных станциях, в общежитиях, гостиницах, барах, службах быта.
Если будут приняты предложения Минздрава, то запрет будет касаться и любых электронных средств доставки никотина, в том числе IQOS.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10