Ожирение и алкоголь названы основными причинами рака молочной железы у женщин

Ученые из Австралии объединили результаты шести когортных исследований с участием более 200 тысяч женщин и выяснили, что около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы можно будет предотвратить в ближайшие годы, если пациентки вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела, передает Medicalxpress.

— Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем — 17500 случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11 600 случаев, — отметила доктор Маарит Лааксонен.

По мнению австралийских исследователей, риск рака молочной железы повышается, если выпивать всего один алкогольный напиток в день.

Ученые также обнаружили, что применение в течение пяти лет и более гормональной терапии в период менопаузы (МГТ) объясняет 7% случаев рака молочной железы в постменопаузе.

— Наши результаты подтверждают текущие австралийские и международные рекомендации по использованию МГТ непродолжительное время и только для облегчения симптомов менопаузы, а не для предотвращения хронических заболеваний, — пояснила Лааксонен.

Источник: РГ