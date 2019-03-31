Розыск «Лиза Алерт»: дезориентированная бабушка может ехать в общественном транспорте в Новосибирске

Пропала Заозернова Лариса Константиновна, 75 лет. Рост: 163 см, телосложение xудощавое, волосы русые, с сединой. Была одета на момент пропажи в темно-серое драповое полупальто, серые брюки, коричневые сапоги с мехом, черная шапка. Особые приметы: горбится при ходьбе. Бабушка дезориентирована, нуждается в медпомощи, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Бабушка днём ушла на прогулку, как обычно, из дома на улице Ударной на Станиславском жилмассиве. Может не вспомнить свою фамилию, городским транспортом обычно не передвигается, тем не менее может сесть в автобус\троллейбус. У бабушки в кармане записки с номерами родных и домашним адресом!»

Комментарий руководителя отряда можно давать так, словно она сказала это Вашему изданию лично, в данном случае не принципиально. Информация о сборе на поиск в группе отряда: vk.com/lizaalert_novosib