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Розыск «Лиза Алерт»: дезориентированная бабушка может ехать в общественном транспорте в Новосибирске

Может не вспомнить свою фамилию, у нее в кармане записки с номерами родных и домашним адресом.

31.03.2019 Фото: Лиза Алерт Нет комментариев
 
Розыск Лиза Алерт: дезориентированная бабушка может ехать в общественном транспорте в НовосибирскеПропала Заозернова Лариса Константиновна, 75 лет. Рост: 163 см, телосложение xудощавое, волосы русые, с сединой. Была одета на момент пропажи в темно-серое драповое полупальто, серые брюки, коричневые сапоги с мехом, черная шапка. Особые приметы: горбится при ходьбе. Бабушка дезориентирована, нуждается в медпомощи, сообщила «Курьер.Среда.Бердск» руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских: «Бабушка днём ушла на прогулку, как обычно, из дома на улице Ударной на Станиславском жилмассиве. Может не вспомнить свою фамилию, городским транспортом обычно не передвигается, тем не менее может сесть в автобус\троллейбус. У бабушки в кармане записки с номерами родных и домашним адресом!»

Комментарий руководителя отряда можно давать так, словно она сказала это Вашему изданию лично, в данном случае не принципиально. Информация о сборе на поиск в группе отряда: vk.com/lizaalert_novosib


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