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Инструкция: Сколько платить за содержание общедомового имущества в Бердске

У собственников в МКД есть пять вариантов того, как начислять сумму на оплату коммунального ресурса за содержание общего имущества.

29.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инструкция: Сколько платить за содержание общедомового имущества в Бердске

Жильцы многоэтажек платят за воду для мытья полов в подъездах

Из чего складывается сумма в квитке за общедомовые нужды для собственника квартиры в многоэтажке, и что это вообще за «зверь такой» — ОНД «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в Государственной жилищной инспекции по Новосибирской области.

Страшные аббревиатуры

И так, общедомовые нужды или сокращенно ОДН – это коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В список таких услуг входят холодное и горячее водоснабжение, электрическая энергия, отведение сточных вод. Набор услуг зависит от степени благоустройства конкретного многоквартирного дома. К примеру, сюда же может входить содеражние лифта.

При этом понятие ОДН в рамках последних изменений законодательства применяется только в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками квартир, а также, если способ управления вовсе не выбран или не реализован.

В остальных случаях используется термин «плата за коммунальный ресурс на содержание общего имущества» или сокращенно КР на СОИ. В него входят холодная и горячая вода, отведение сточных вод, электрическая энергия, включаются состав платы за содержание жилого помещения.

Начисление размера платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется исходя из среднемесячных показаний, определенных по прибору учёту за предыдущий год или нормативу и распределяется соразмерно общей площади жилых и нежилых помещений и площади общего имущества без разделения.

Кто платит за услуги?

Коммунальный ресурс на содержание общего имущества оплачивают собственники помещений в многоквартирном или жилом доме, домовладении, а также лица, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющие коммунальные услуги.

Сколько платить

С 30 июля есть пять вариантов для расчёта платы за коммунальный ресурс на содержание общего имущества. Так вышло потому, что в этот день вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 258-ФЗ.
Выбор варианта рассчёта платы за коммунальный ресурс зависит от каждой ситуации в многоэтажке.

Размер расходов на платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется наличием коллективного или общедомового прибора учета исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов и тарифа, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного или общедомового прибора учета в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Собственники помещений на общем собрании могут определить и принять размер расходов граждан и организаций, входящий в состав платы за содержание общего жилого помещения.

Так, плата может исходить из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов или исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного общедомового прибора учета, по тарифам установленным субъектов Российской Федерации.

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета и отсутствии принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения об определении размера расходов потребителей платы за содержание жилого помещения плата определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается департаментом по тарифу в регионе.

При этом по состоянию на сегодняшний день, порядок перерасчета за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества многоквартирного дома жилищным законодательством не установлен.

Сколько платить?

Начисление платежа за содержание конкретного помещения осуществляется исходя из объема коммунального ресурса, приходящегося на данное помещение и соответствующего тарифа.

В свою очередь объем этой платы зависит от общей площади такого помещения, общей площади помещений, входящих в состав общего имущества и общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Рассчитать свою плату за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества можно здесь.


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