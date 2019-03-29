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Shopsy — новый подход к выгодному шопингу

Стоит ли лишний раз говорить о популярности онлайн покупок и убеждать покупателя в том, что самый удобный шопинг — это шопинг на диване?

29.03.2019 Нет комментариев
 
Shopsy — новый подход к выгодному шопингу
Нужны ли доводы в пользу ассортимента, цен, доставки? Не в этот раз. А вот что действительно стоит обсудить, так это новый подход к экономии на онлайн шопинге. Речь пойдет не о кэшбэках, а о новом маркетплейсе Shopsy (shopsy.ru). Название говорит само за себя, но все-таки поясним как здесь все устроено и почему это может быть выгодно.
Знакомство с новым маркетплейсом начнём с каталога одежды Shopsy. Все-таки именно на одежду приходится львиная доля онлайн-покупок. Только в разделе женской одежды представлено более 2,5 млн позиций. Shopsy собрал предложения от крупнейших интернет-магазинов и объединил их в одном месте, чтобы следить за новинками и скидками было удобно. Здесь есть одежда от Bonprix, Mango, Nike, Gap, Zarina, Грандсток и пр. Среди детских брендов — Reima, Lassie, Crockid, Huppa, Mayoral, Acoola, Boom By Orby и другие. Мужчинам предлагают Versace, Kenzo, Reebok, Hugo Boss, Burberry и прочие люксовые и бюджетные торговые марки. Всего же на площадке представлено более 300 магазинов одежды для взрослых и детей.
Поиск нужных предметов гардероба настраивается: укажите вид одежды, бренд, стиль, сезон, материал, назначение и выбор сузится, но все равно останется большим. Сортируйте по новизне или цене. Нашли что нужно и устроила цена? Переходите на сайт магазина и покупайте. Цена не устроила? Жмите сердечко, и Shopsy сообщит, когда она будет снижена. Товара нет в наличии? Shopsy уведомит о его появлении. А еще в рассылке от маркетплейса будут персональные рекомендации и подборки, новинки от любимых брендов.
Shopsy — новый подход к выгодному шопингу
Весьма впечатает и раздел товаров для дома. Здесь есть и посуда, и текстиль, и мебель, и предметы декора, и освещение и все что душе угодно, начиная от ароматических свечей и заканчивая дизайнерскими кофейными столиками. Пожалуй, никогда выбор не был так велик и разнообразен. Одних только барных стульев на сайте больше двух тысяч вариантов.
Не обошёл Shopsy стороной и нишу товаров для красоты. Ни один магазин косметики не сможет предложить такой ассортимент, какой есть на shopsy.ru. Здесь представлены среда для ухода, макияжа, маникюра, парфюмерия и многое другое. Обратитесь к удобным настраиваемым фильтрам, чтобы ускорить поиск и найти подходящее средство.
Благодаря Shopsy ориентироваться во всем онлайн-разнообразии одежды, косметики и товаров для дома станет проще. Сервис избавит от необходимости следить за скидками на многочисленных сайтах и читать их рассылки. Теперь достаточно получать предложения от Shopsy, чтобы уверенно ориентироваться в распродажах и экономить на шопинге.

ООО «Шоп онлайн»
ОГРН 1187746904993
Москва, Холодильный переулок, дом 3 корпус 1 стр.3, подъезд 14 п.VI часть к.49


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