СК: Обманул «Роснефть» по-крупному экс-губернатор Хабаровского края

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Хабаровского края, сообщила официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч.4 ст.159 УК РФ).

-В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, — прокомментировала Петренко.

В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.