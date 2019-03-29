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СК: Обманул «Роснефть» по-крупному экс-губернатор Хабаровского края

Против Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Он задержан, следствие ходатайствует об аресте. ФСБ проводит обыски.

29.03.2019 Фото: СКР 8 коммент.
 
СК: Обманул Роснефть по крупному экс губернатор Хабаровского края

Виктор Ишаев несколько лет возглавлял «Роснефть»

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Хабаровского края, сообщила официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч.4 ст.159 УК РФ).

-В 2013-2018 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». В период с 2014 по 2017 годы, как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании, Ишаев обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, — прокомментировала Петренко.

В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    «…обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м…»
    Скорее всего, это была договорённость о взятке в такой вот форме?! Иначе — где логика? =-O =-O =-O

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  2. житель бердска

    Явно вшивые обвинения. Сведение счетов с уважаемым человеком. В 97 г. он кандидат наук, в 99 уже доктор, в 2001 профессор, в 2003 член-корр ран, а в 2008 г. уже полный академик. Вот это натуральное мошенничество проходимца от науки. А тут ему какую то аренду 280 кв.м. вменяют в вину. Смехота от СК. :-D

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  3. Наташа N.

    Ну эту показную цирковую программу (посадки и выявление коррумпированных чиновников) начали исключительно для народа, все происходящие верхушка айсберга, главари находятся на самом высоком уровне режима и пока их не изолировать, изменений в России не будет…

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  4. Аноним

    Проживал в 90-х в Хабаровске. Знаю про этого типа не по наслышке. Редкий…А аренда помещения — даже не детский лепет в свете всех его делишек.

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  5. Новый мэр

    Вот я думаю, что явно завышена цена бензина Роснефти. Вывоз мусора чудовищно завышен, Цена электроэнергии явно на 4 млрд завышена. Вперед СК

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  6. Аноним

    Повод смехотворный. Пауки просто жрут друг-друга из-за сокращения «кормовой базы».

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  7. Аноним

    Опять всё плохо :-D

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  8. Антон

    СМИ, которые в теме, уже озвучили истинную причину «смехотворного» наезда на Ишаева — это политическая поддержка Ишаевым победы Фургала из лдпр на последних губервыборах в Хабаровске. Тов. П-н воспринял это как личное оскорбление и вот теперь так неуклюже мстит.

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