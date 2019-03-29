СК: Обманул «Роснефть» по-крупному экс-губернатор Хабаровского края

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«…обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м…»
Скорее всего, это была договорённость о взятке в такой вот форме?! Иначе — где логика?
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Явно вшивые обвинения. Сведение счетов с уважаемым человеком. В 97 г. он кандидат наук, в 99 уже доктор, в 2001 профессор, в 2003 член-корр ран, а в 2008 г. уже полный академик. Вот это натуральное мошенничество проходимца от науки. А тут ему какую то аренду 280 кв.м. вменяют в вину. Смехота от СК.
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Ну эту показную цирковую программу (посадки и выявление коррумпированных чиновников) начали исключительно для народа, все происходящие верхушка айсберга, главари находятся на самом высоком уровне режима и пока их не изолировать, изменений в России не будет…
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Проживал в 90-х в Хабаровске. Знаю про этого типа не по наслышке. Редкий…А аренда помещения — даже не детский лепет в свете всех его делишек.
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Вот я думаю, что явно завышена цена бензина Роснефти. Вывоз мусора чудовищно завышен, Цена электроэнергии явно на 4 млрд завышена. Вперед СК
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Повод смехотворный. Пауки просто жрут друг-друга из-за сокращения «кормовой базы».
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Опять всё плохо
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СМИ, которые в теме, уже озвучили истинную причину «смехотворного» наезда на Ишаева — это политическая поддержка Ишаевым победы Фургала из лдпр на последних губервыборах в Хабаровске. Тов. П-н воспринял это как личное оскорбление и вот теперь так неуклюже мстит.
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