Инструкция: как получать выписку из медкарты

В соответствии с проектом приказа Минздрава России для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них пациенту либо его законному представителю нужно будет подать соответствующий запрос на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи с помощью единой системы идентификации и аутентификации. Предполагается, что в таком запросе будет обязательно наличие подписи самого пациента либо его законного представителя, передает Гарант.ру.

Ожидается, что форма запроса будет свободной, однако содержащей ряд обязательных требований, в числе которых:

сведения о пациенте (его Ф. И. О.; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (места пребывания); почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений, а также при наличии номер контактного телефона и адрес электронной почты;

наименования запрашиваемых документов либо сведения, отражающие состояние здоровья пациента, которые должна содержать выписка из таких документов, и период, за который она должна быть предоставлена;

сведения о способе получения пациентом запрашиваемых документов (их копий) или выписок из них (при личном обращении, по почте, в форме электронного документа);

дата подачи запроса и подпись пациента либо его представителя1.

Предполагается также определить и закрытый перечень документов, при направлении запросов о предоставлении оригиналов которых будет предоставляться их копия или выписка оттуда. В него, в частности, могут войти: медицинские карты пациентов, получающих медицинскую помощь как в амбулаторных, так и стационарных условиях; истории развития новорожденных и детей; индивидуальные карты беременных и родильниц, а также истории родов.

Планируется, что медицинские документы (их копии) и выписки из них будут предоставляться в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса в медицинской организации. Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 1 апреля, а общественное обсуждение – 9 апреля.